《經濟通通訊社３日專訊》第十輪中美經貿高級別磋商本周三（１日）結束，據外電報道，
美國電影業的分成問題是雙方談判的主題之一。報道引述知情人士透露，美國電影業目前對在中
國播放的影片的票房分成比例在２５％左右，美國政府要求中國將分成比例提高至大約４０％，
與其他國家一致，助提振美國的服務業出口。（ｅｙ）
03/05/2019 10:01
【貿易開戰】美要求荷里活電影在華分成比例由２５％提高至４０％
《經濟通通訊社３日專訊》第十輪中美經貿高級別磋商本周三（１日）結束，據外電報道，
美國電影業的分成問題是雙方談判的主題之一。報道引述知情人士透露，美國電影業目前對在中
國播放的影片的票房分成比例在２５％左右，美國政府要求中國將分成比例提高至大約４０％，
與其他國家一致，助提振美國的服務業出口。（ｅｙ）
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