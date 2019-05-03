【貿易開戰】美要求荷里活電影在華分成比例由２５％提高至４０％

《經濟通通訊社３日專訊》第十輪中美經貿高級別磋商本周三（１日）結束，據外電報道，

美國電影業的分成問題是雙方談判的主題之一。報道引述知情人士透露，美國電影業目前對在中

國播放的影片的票房分成比例在２５％左右，美國政府要求中國將分成比例提高至大約４０％，

與其他國家一致，助提振美國的服務業出口。（ｅｙ）

