【大麻炒翻天】國產工業大麻生產仍處低端，概念股投資須謹慎

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》大麻在香港是一種被明令規管的毒品，但有歐美生活

經驗的讀者會知道，國際社會對大麻的態度並非完全負面，且民眾私底下吸食大麻取樂的情況亦

很普遍。

去年大麻正名運動呈全球化趨勢：美國全面批准生產工業大麻；加拿大通過大麻合法化；世

界盃首次允許合法使用大麻類藥品；泰國成為首個批准藥用大麻合法化的東南亞國家。工業大麻

概念在歐美掀起追捧熱潮，並很快席捲Ａ股，例如順灝股份（深：００２５６５）今年１月公告

，其子公司獲雲南省曲靖市公安局允許種植工業大麻種植，由今年初起截至五一假期前收市，順

灝股份股價已翻了三倍。

具工業大麻成分的藥品致幻性及成癮性極低，一時之間變得炙手可熱。中國正試圖追逐這股

潮流，但由於內地社會對大麻欠缺認識，有關產業遠遠落後於國外，即管中國政府加快開放規管

、資金火速入局，亦難以從國際市場分上一杯羹，因此投資者在炒作此類概念股前，務必要三思

而行。



＊工業大麻全身都有用，醫學價值最搶眼＊



中國人幾千年來種植的漢麻，其實就是工業大麻，工業大麻和我們所認識的大麻屬於同種，

但其具有致幻效果的成分四氫大麻酚（ＴＨＣ）含量極低。我們日常使用的麻布、麻繩，食用的

火麻仁，都是來自工業大麻，如今工業大麻可用於化工、醫藥、建築、飼料、食品、生物燃料等

範疇，可以說是一種相當常用的原材料。

工業大麻生長速度極快、容易存活，幾乎不需要種植技術，這意味著其幾乎無利可圖，所以

若想從工業大麻身上賺大錢，就必須要走高端路線，發掘其醫學價值。

大麻內含一種名為大麻二酚（ＣＢＤ）的成分，根據資料，ＣＢＤ具備抗炎、殺菌、鎮痛、

抗焦慮、抗精神病、抗氧化、改善學習記憶、神經保護和減少腸蠕動等作用，可用於治療多發性

動脈硬化與柏金遜症、預防心肌梗死、抑制神經膠質瘤細胞轉移等。

值得一提的是，服用ＣＢＤ後可使人情緒提升及鎮靜，且未發現有成癮跡象，歐美企業嗅到

商機，已推出了大量的ＣＢＤ藥品、保健品、化妝品；美國糖果品牌Ｊｅｌｌｙ Ｂｅｌｌｙ的

創辦人Ｄａｖｉｄ Ｋｌｅｉｎ，見勢推出了含有１０毫克ＣＢＤ的糖果，首批８００包已經火

速售罄；連可口可樂都表示，計劃推出含有ＣＢＤ的飲品。



＊ＣＢＤ極矜貴，國產貨難提取＊



美國去年通過最新的《農業法案》，自此全美範圍內工業大麻全面合法化，ＣＢＤ在美亦全

面合法化。新法案大幅推高ＣＢＤ需求，每克價格曾被炒到１１０美元，比黃金還要貴。在此大

背景下，知名大麻公司Ｔｉｌｒａｙ去年底在美國上市，僅兩個月市值便已錄得倍升。

這股風潮很快便吹到中國Ａ股，只要和工業大麻沾邊的股份，哪怕只是帶個「麻」字，股價

便開始瘋漲，但事實上屬盲目跟風居多。

儘管中國是工業大麻的全球最大生產國，但在ＣＢＤ供應上卻處於絕對下風。根據資料，中

國目前最成熟的工業大麻種子，ＣＢＤ含量最高只有１﹒３％，提取成本高昂，相比美國工業大

麻種子ＣＢＤ含量最高可以達至１１％，中國的工業大麻只能作為低端原材料出口，利潤水平極

低。

另外要留意的是，ＣＢＤ含量高的普通大麻品種，比工業大麻為多，若美國日後進一步開放

大麻合法化，ＣＢＤ作為大麻公司的副產品，供應將急增，其價格勢必下跌，屆時即使中國已研

發出具有高ＣＢＤ含量的工業大麻品種，相信亦很難擁有價格優勢。

