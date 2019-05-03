【大麻炒翻天】工業大麻Ｑ＆Ａ：無提煉毒品價值，中國正開放規管

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》工業大麻Ｑ＆Ａ：



＊Ｑ１：工業大麻和毒品大麻的區別是甚麼？

＊Ａ１：工業大麻和我們一般認識的大麻屬於同種，但光從外觀上看便有很大分別：前者可高達

６米，而後者只有約１米高度。工業大麻最核心的不同之處，在於其精神活性成分四氫大麻酚

（ＴＨＣ）的含量較低，而ＴＨＣ就是吸食大麻產生致幻效果的來源。根據歐盟標準，若ＴＨＣ

含量在０﹒３％以下，就算是工業大麻，因不具備提煉成毒品的價值。



＊Ｑ２：種植工業大麻會否引發大麻氾濫問題？

＊Ａ２：有機會。儘管目前種植的工業大麻經過代代篩選後，品種與所謂的毒品大麻有很大區別

，但是仍然含有微量的ＴＨＣ。若有人把工業大麻種在室內，調節好各項外在環境因素，母株花

苞的ＴＨＣ含量會明顯增加。



＊Ｑ３：中國批准生產工業大麻嗎？

＊Ａ３：以往只有雲南省才可以在公安部門批准下生產工業大麻，且只可作科研用途，至２０１

０年，雲南省放寬工業大麻生產資格至非科研用途。黑龍江省於２０１７年通過修例，允許生產

工業大麻，吉利省亦在積極修例中。



＊Ｑ４：中國的工業大麻生產規模如何？

＊Ａ４：中國是世界上最大的工業大麻生產國之一，種植面積已達全世界一半，但是由於中國出

產的工業大麻中，大麻二酚（ＣＢＤ）含量不理想，醫藥價值低，所以只能用作低端原材料，利

潤微薄。



＊Ｑ５：國內工業大麻龍頭是哪一家？

＊Ａ５：國內行業龍頭為漢麻集團，成立於２０１３年，在近期的工業大麻熱潮中，有不少暴漲

的Ａ股公司都有參與了漢麻集團的相關投資。



＊Ｑ６：和工業大麻關係較密切的港股有哪些？

＊Ａ６：美瑞健康（０２３２７）２月成立了聯營公司，開拓工業大麻提取物霧化液的研究、開

發、銷售及其醫療應用；雄岸科技（０１６４７）於３月宣布，在黑龍江與當地企業合作種植工

業大麻；比速科技（０１３７２）上月宣布，旗下生物科技公司獲批進行工業大麻加工和項目建

設。



＊Ｑ７：和工業大麻關係較密切的Ａ股有哪些？

＊Ａ７：Ａ股方面，順灝股份（深：００２５６５）今年１月宣布，獲批准種植工業大麻及加工

大麻花葉項目，為首家具工業大麻概念的Ａ股公司，亦是相關概念的龍頭股；其他較相關的概念

股還有東風股份（滬：６０１５１５）、康恩貝（滬：６００５７２）、紫鑫藥業

（深：００２１１８）、龍津藥業（深：００２７５０）以及天津磁卡（滬：６００８００）。

