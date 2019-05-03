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即市新聞

03/05/2019 12:26

【ＦＯＣＵＳ】經濟前景未算悲，股樓高追宜量力

　　【ＦＯＣＵＳ】港府周四（２日）首次公布ＧＤＰ預估數據，首季本地生產總值按年增長僅
０﹒５％，遠遜市場預期的１﹒９％，更錄十年最差。拋開高基數效應，數據主要反映貨品出口
、私人消費轉弱，不過坊間對此大多未見悲觀，預計香港未有衰退風險。
　　經濟未算太差，亦可從稅務局公布庫房水侵可見一斑，２０１８╱１９財政年度整體稅收增
４％至３４１４億元歷史新高。儘管預期２０１９╱２０財政年度將轉跌２％，其中印花稅料續
跌５％；但隨著多間大行近期紛紛唱好本港樓市，印花稅收入或不跌反升。

＊財富效應助穩定消費信心＊

　　數據顯示，首季ＧＤＰ各細項按年增長皆較去年第四季放緩，其中，私人消費開支增
０﹒１％（第四季增２﹒７％），貨品出口跌４﹒２％（第四季無升跌），本地固定資本形成總
額跌７％（第四季跌５﹒８％），反映內外需均顯疲態。
　　不過正面消息是，經季節調整後，首季ＧＤＰ增幅達１﹒２％，較去年第四季負增長
０﹒５％改善，多間大行對本港經濟前景都未見太悲觀。
　　恆生銀行（０００１１）認為，外圍改善、股樓回升、失業率平穩有助帶動消費；加上中美
料快達成貿易協議，有利香港出口，相信今明兩季經濟可望回穩。澳新銀行則指，隨著內地經濟
數據轉好，第二季ＧＤＰ料增逾１﹒５％。美銀美林亦稱，港股及樓市好轉將有助穩定消費者信
心，為當前增長減慢帶來緩衝。

＊港資產配置價值仍受熱捧＊

　　自去年第四季中美貿易談判劍拔弩張，到最新據報將於未來兩周達成協議，加上聯儲１月議
息明確今年不再加息，香港股樓昇平再現－－恆指年初至今累升逾１５％，樓價首季亦已反彈５

　　於ＧＤＰ預估數據同日公布的上一財年政府稅收數據亦反映經濟未算太差，除了整體稅收創
歷史新高，利得稅更大增２０％至１６６６億元。儘管期內印花稅大跌１６％至約８００億元，
但從４月二手住宅註冊金額錄７年來首次突破４００億水平看，本財年的印花稅收入或未必如政
府預期般續跌５％。
　　近期包括瑞銀、匯豐、花旗、摩通、穆迪等紛紛轉軚撐今年樓價回升，儘管瑞銀所言「港樓
將維持高位１０年」成疑，但有地產公司就透露，一內地投資者最新於南豐旗下日出康城ＬＰ６
項目搶購了１３套單位；若再聯想內地客趁「五一」假期期間，於香港各險企大排長龍繳交新保
單保費，都反映香港資產獨特的配置價值。
　　不過，所謂「晴天補瓦，未雨綢繆」，面對拆借成本及美元匯價節節上升，久攻三萬而不下
的恆指尚有多少上升潛力，以及愈來愈脫離市民實際購買力的樓價「虛火」能燒到幾時？入市高
追都宜量力而行。（經濟通通訊社　俞瑾）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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