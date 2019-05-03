【ＦＯＣＵＳ】經濟前景未算悲，股樓高追宜量力

【ＦＯＣＵＳ】港府周四（２日）首次公布ＧＤＰ預估數據，首季本地生產總值按年增長僅

０﹒５％，遠遜市場預期的１﹒９％，更錄十年最差。拋開高基數效應，數據主要反映貨品出口

、私人消費轉弱，不過坊間對此大多未見悲觀，預計香港未有衰退風險。

經濟未算太差，亦可從稅務局公布庫房水侵可見一斑，２０１８╱１９財政年度整體稅收增

４％至３４１４億元歷史新高。儘管預期２０１９╱２０財政年度將轉跌２％，其中印花稅料續

跌５％；但隨著多間大行近期紛紛唱好本港樓市，印花稅收入或不跌反升。



＊財富效應助穩定消費信心＊



數據顯示，首季ＧＤＰ各細項按年增長皆較去年第四季放緩，其中，私人消費開支增

０﹒１％（第四季增２﹒７％），貨品出口跌４﹒２％（第四季無升跌），本地固定資本形成總

額跌７％（第四季跌５﹒８％），反映內外需均顯疲態。

不過正面消息是，經季節調整後，首季ＧＤＰ增幅達１﹒２％，較去年第四季負增長

０﹒５％改善，多間大行對本港經濟前景都未見太悲觀。

恆生銀行（０００１１）認為，外圍改善、股樓回升、失業率平穩有助帶動消費；加上中美

料快達成貿易協議，有利香港出口，相信今明兩季經濟可望回穩。澳新銀行則指，隨著內地經濟

數據轉好，第二季ＧＤＰ料增逾１﹒５％。美銀美林亦稱，港股及樓市好轉將有助穩定消費者信

心，為當前增長減慢帶來緩衝。



＊港資產配置價值仍受熱捧＊



自去年第四季中美貿易談判劍拔弩張，到最新據報將於未來兩周達成協議，加上聯儲１月議

息明確今年不再加息，香港股樓昇平再現－－恆指年初至今累升逾１５％，樓價首季亦已反彈５

％

於ＧＤＰ預估數據同日公布的上一財年政府稅收數據亦反映經濟未算太差，除了整體稅收創

歷史新高，利得稅更大增２０％至１６６６億元。儘管期內印花稅大跌１６％至約８００億元，

但從４月二手住宅註冊金額錄７年來首次突破４００億水平看，本財年的印花稅收入或未必如政

府預期般續跌５％。

近期包括瑞銀、匯豐、花旗、摩通、穆迪等紛紛轉軚撐今年樓價回升，儘管瑞銀所言「港樓

將維持高位１０年」成疑，但有地產公司就透露，一內地投資者最新於南豐旗下日出康城ＬＰ６

項目搶購了１３套單位；若再聯想內地客趁「五一」假期期間，於香港各險企大排長龍繳交新保

單保費，都反映香港資產獨特的配置價值。

不過，所謂「晴天補瓦，未雨綢繆」，面對拆借成本及美元匯價節節上升，久攻三萬而不下

的恆指尚有多少上升潛力，以及愈來愈脫離市民實際購買力的樓價「虛火」能燒到幾時？入市高

追都宜量力而行。（經濟通通訊社 俞瑾）

