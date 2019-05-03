碧桂園（０２００７）４月合同銷售額增加１﹒１７％

《經濟通通訊社３日專訊》碧桂園（０２００７）指，該集團連同其合營和聯營公司，於４

月歸屬股東權益的合同銷售額約４７２﹒２億元人民幣，較去年同比增加１﹒１７％，歸屬股東

權益的合同銷售建築面積約５０８萬平方米，較去年同比增加５﹒２％。（ｗｈ）

