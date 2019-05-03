《經濟通通訊社３日專訊》莊士中國（００２９８）料截至３月３１日止年度純利將介乎約
１﹒５億元至１﹒８億元，較去年度溢利約２﹒８億元下降介乎３５﹒７１％至４６﹒４３％，
而盈利下降主因將物業從待售物業撥入投資物業產生之公平值收益減少、銷售及推廣屯門弦海之
預售令支出增加及融資費用增加，因銀行借款水平上升及利率上調。
不過，該集團預期投資物業公平值變動將有所增加。（ｗｈ）
03/05/2019 07:53
【企業盈警】莊士中國（００２９８）料全年度純利最多跌逾４６％
《經濟通通訊社３日專訊》莊士中國（００２９８）料截至３月３１日止年度純利將介乎約
１﹒５億元至１﹒８億元，較去年度溢利約２﹒８億元下降介乎３５﹒７１％至４６﹒４３％，
而盈利下降主因將物業從待售物業撥入投資物業產生之公平值收益減少、銷售及推廣屯門弦海之
預售令支出增加及融資費用增加，因銀行借款水平上升及利率上調。
不過，該集團預期投資物業公平值變動將有所增加。（ｗｈ）
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