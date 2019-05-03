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03/05/2019 07:53

【企業盈喜】雅各臣（０２６３３）料年度純利增加超過２０％

　　《經濟通通訊社３日專訊》雅各臣（０２６３３）預期，截至３月３１日止年度純利較去年
度增加超過２０％，以去年度純利約２﹒０２億元計，即約２﹒４２億元，而盈利預期增長主因
非專利藥業務穩健增長與新獲授權產品產生的銷售收益，加上品牌藥品銷售表現提升。
　　此外，該集團指經營槓桿效應及成本控制節省的開支亦有助盈利增長，而投資物業的公平值
收益亦對純利的增長作出貢獻。
　　該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

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