【企業盈喜】雅各臣（０２６３３）料年度純利增加超過２０％

《經濟通通訊社３日專訊》雅各臣（０２６３３）預期，截至３月３１日止年度純利較去年

度增加超過２０％，以去年度純利約２﹒０２億元計，即約２﹒４２億元，而盈利預期增長主因

非專利藥業務穩健增長與新獲授權產品產生的銷售收益，加上品牌藥品銷售表現提升。

此外，該集團指經營槓桿效應及成本控制節省的開支亦有助盈利增長，而投資物業的公平值

收益亦對純利的增長作出貢獻。

該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

