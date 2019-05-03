小米（０１８１０）首季智能手機出貨量逾２７５０萬台

《經濟通通訊社３日專訊》小米集團（０１８１０）公布，根據其管理帳目，今年第一季度

智能手機出貨量超過２７５０萬台，即相等於去年智能手機銷量１﹒１８７億部的約

２３﹒１７％。

該集團指，注意到近日媒體若干報道所載少部分調研機構關，於其第一季度智能手機出貨量

的預測數據有誤、顯失公允，與真實情況相去甚遠，故為免遭誤導，故特此公告。

ＩＤＣ早前公布該集團首季手機出貨量按年跌１０﹒２％，至２５００萬部。（ｗｈ）

