《日入而息》匯控季績勝預期，港股倒升１３７點，啟德地收７標書

《今天重點》﹡匯控（００００５）將於年中公布２０１９年股份回購決定；季度列帳基準

稅後盈利升３１﹒４％，息０﹒１美元；首季經調整收入增長率與支出增長

率之差為正６％；首季列帳基準除稅前利潤按季增９１％，積極管理開支和

投資；觀察次季度業績決定會否回購，料淨利息收入增長溫和；匯控首季經

調整預期信貸損失按年增２﹒８倍至５﹒８５億美元；無大型成本節約計劃

，冀今年員工數目保持平穩

﹡恆生（０００１１）本年首次中期股息１﹒４元

﹡地政署稱啟德４Ｃ區２號地皮共接獲７份標書；中原指啟德４Ｃ區２號地有

力問鼎九龍東呎價新地王

﹡本港３月零售銷售額按年微跌０﹒２％

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，距歷史高位僅２﹒５％



《即日市況》﹡匯控季績勝預期，港股倒升１３７點報３００８１，重上三萬關



《美元匯價》﹡中美若達貿易協定，美元後市仍有上升空間；歐元最新報１﹒１１５５╱

５７，日圓最新報１１１﹒４８╱５２



《公司業績》﹡恆生（０００１１）本年首次中期股息１﹒４元



《公司資訊》﹡中醫老字號張恆春藥業擬來港整體上市

﹡北控城市資源擬主板上市

﹡安樂工程再申上市，去年政府項目中標率大減至１７％

﹡信義能源捲土重來，傳上市集資目標不逾５１億元

﹡東亞（０００２３）去年流動理財服務客戶升三成，今年冀再增逾三成

﹡前進控股（０１４９９）恢復最低公眾持股量，今早復牌

﹡復仇者聯盟４票房居阿里影業（０１０６０）「燈塔」平台首位

﹡渣打（０２８８８）將部分津巴布韋工作轉移至亞洲，南非部門裁減２０個

職位

﹡港鐵（０００６６）倫敦伊利莎伯線隧道段延期通車

﹡匯控（００００５）將於年中公布２０１９年股份回購決定；季度列帳基準

稅後盈利升３１﹒４％，息０﹒１美元；首季經調整收入增長率與支出增長

率之差為正６％；首季列帳基準除稅前利潤按季增９１％，積極管理開支和

投資；觀察次季度業績決定會否回購，料淨利息收入增長溫和；匯控首季經

調整預期信貸損失按年增２﹒８倍至５﹒８５億美元；無大型成本節約計劃

，冀今年員工數目保持平穩



《國企紅籌》﹡陳爽辭任光大控股（０１６５）首席執行官，趙威接任



《神州民企》﹡神威藥業（０２８７７）首季營業額按年跌５﹒１％

﹡景瑞（０１８６２）４月合同銷售按年升３０％

﹡花樣年（０１７７７）４月銷售額按年升約２％至１８﹒４億人民幣



《中國要聞》﹡步長製藥董事長千金入美名校，母澄清錄取後「捐款」；步長製藥董事長表

示女兒留學資金與公司無關

﹡新金融工具會計準則導致部分Ａ股公司首季業績倍增

﹡深圳４月一手房成交量按年升４成，二手錄１６個月高

﹡內地超過１５萬個村完成經營性資產股份合作制改革

﹡內地證券業支持民企系列資管計劃出資規模達５５３億

﹡國資委已草擬授權放權清單，將推不少於３０項措施

﹡人行表示一季度農村貸款按年增速回升至７﹒６％

﹡中汽協表示內地新能源汽車首季產銷量翻倍

﹡首季全國風電新增裝機約４７８萬千瓦

﹡美國檢察官指華為主要辯護律師不合符資格

﹡白宮表示中美領導人將在下周貿易談判後決定是否會面

﹡美要求荷里活電影在華分成比例由２５％提高至４０％

﹡美國商會表示美中貿易談判在雲計算領域取得進展

﹡蔚來汽車裁員７０人，關閉三藩市辦公室



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１１０９６﹒３點



《其他消息》﹡毛孟靜稱由主持決定是否跟內會指示；石禮謙稱應投票

﹡立法會法律顧問就修例去信政府提出質疑

﹡劉健儀稱法案委員會成員可投票決定是否跟隨內會指引

﹡立法會內務委員會因混亂而提早結束會議

﹡地政署表示啟德４Ｃ區２號地皮共接獲７份標書

﹡戴耀廷陳健民就定罪及判刑提上訴、朱耀明就判刑上訴

﹡市建局向榮光街╱祟安街項目提收購，呎價近１﹒８萬

﹡本港３月零售銷售額按年微跌０﹒２％

﹡政府表示４月住宅買賣合約按月升近５０％

﹡「五一黃金周」次日逾５５萬人次入境

﹡美林表示首季表現令人失望，但維持全年增２﹒２％預測

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，距歷史高位僅２﹒５％

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