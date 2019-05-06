《日出而作》特朗普周五上調中國關稅至２５％，巴群首季虧轉盈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６５０４．９５ 升 １９７．１６點╱０．７５％

標普５００ ２９４５．６４ 升 ２８．１２點╱０．９６％

納斯達克 ８１６４．００ 升 １２７．２２點╱１．５８％

倫敦富時１００ ７３８０．６４ 升 ２９．３３點╱０．４０％

法蘭克福ＤＡＸ １２４１２．７５ 升 ６７．３３點╱０．５５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５４８．８４ 升 ９．９８點╱０．１８％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．８６，歐元兌美元１．１１９４



《最新資訊》﹡茅台「救星」前董事長袁仁國被免職，或涉貪腐罪

﹡人幣定期續現減息潮，上周４行減存款息

﹡深交所發布資產減損致去年深市公司整體淨利跌近２３％

﹡美國４月非農新增職位２６﹒３萬個，遠勝預期

﹡新地（０００１６）粉嶺北農地，申寬密度拓商住發展

﹡鴻偉亞洲（０８１９１）料首季扭盈為虧

﹡中國債券納入國際指數首月，外資淨買入按月增６０％

﹡道指創收市新高，美債息從一周半高位回落

﹡美元偏軟，澳元及紐元在央行議息前反彈

﹡人行４月開展２０００億ＭＬＦ，１４０﹒５億ＳＬＦ

﹡中譽集團（００９８５）料全年虧損有所擴大

﹡北韓周六向東海發射一枚短程彈道導彈

﹡邱騰華：中美貿談縱達協議，非雨過天青

﹡特朗普再對中國商品加徵關稅，道期現跌４５５點

﹡特朗普再對華加徵關稅後，傳中國或取消本周貿易談判

﹡特朗普批談判進度慢，周五向二千億美元華商品加關稅

﹡中國環保科技（００６４６）遭法院頒禁制令限制發換股債

﹡投融長富（００８５０）出售尖沙咀永安廣場四個單位，套現逾１億元

﹡星星地產（０１５６０）購北角工廈單位，涉資４９３８萬元

﹡時代中國（０１２３３）４月銷售額約５２億元人幣，按年增近半成

﹡渝港國際（００６１３）建議改名梧桐國際發展

﹡榮暉國際（００９９０）折讓近一成半２供１，淨籌約４億元

﹡漢港（０１６６３）江西項目暫累計銷售５７個單位，涉資３億人幣

﹡融信資源（００５７８）沽河南兩煤礦，減債７３００萬元



《國企紅籌》﹡白雲山（００８７４）首４個月獲近３﹒６億人幣政府補助

﹡浙江滬杭甬（００５７６）首季純利增逾２５％



《神州民企》﹡中國自動化（００５６９）兩大股東有意私有化，今早復牌

﹡建業地產（００８３２）增持河南項目，涉資９９０２萬元

﹡森美控股（００７５６）本年度鮮橙採摘量較去年跌９５％

﹡融創中國（０１９１８）４月銷售額按年增１１％



《中國要聞》﹡中證監公示第七屆併購重組委委員擬任人選，共２０名

﹡政府投資條例公布，規範數萬億政府投資

﹡上交所去年滬市九成公司實現盈利

