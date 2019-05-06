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即市新聞

06/05/2019 08:45

《牛熊志選－陳其志》資金留意強勢股，留意平保購２８７２８

　　《牛熊志選》港股五一勞動節後兩日連漲，上周五（３日）收復了３００００點關口，未受
隔夜美股下跌的負面影響。大市交投整體清淡，內地Ａ股休市，港股通渠道暫停，故反彈缺乏足
夠量能配合。恆指４月維持升勢，５月開局亦正面，過去一周漲幅雖有限，但技術上修正了前一
周的下跌趨勢，於３０天線附近也覓得不錯支撐。看恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２日
）的過去５個交易日，恆指牛證合計約６２０４萬港元資金淨流出，恆指熊證錄得約１﹒４億港
元資金淨流入部署。街貨分布方面，至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２９０００點至
２９６００點之間，累計相當約４３９０張期指合約；恆指熊證街貨在收回價２９９００點至
３０７００點之間，相當約６９３６張期合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至１４﹒２％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒３個
波幅點至１６﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅持平於
１３﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１個波幅點至２０﹒８％；騰訊
（００７００）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至２５﹒３％；中移動（００９４１）的引伸波
幅下跌０﹒９個波幅點至１６﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至
２１﹒３％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌２個波幅點至２４﹒１％；建行
（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至１６﹒８％；工行（０１３９８）的引伸波幅
下跌０﹒２個波幅點至１６﹒９％；中石油（００８５７）的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至
１９％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２５﹒６％；Ａ中
（０２８２３）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至２２﹒３％。
　　個股方面，平保認購證及牛證也分別錄得９４０萬元及１９４０資金淨流入部署好倉，資金
留意行使價１０７元附近的中長期價外條款，實際槓桿約９倍至１０倍；牛證方面，資金留意收
回價８９元至９１元之間的較貼價條款，收回距離約４％至６％，槓桿約１５倍至１８倍。技術
上，平保股價表現偏強，持續上試９６元高位阻力，如能往上突破，計算量度升幅，下一個目標
在１００元心理大關。如看好平保可留意認購證２８７２８，行使價９８﹒９３元，實際槓桿約
１３倍；也可留意牛證６５４４７，收回價９０﹒２元，槓桿約１８倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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