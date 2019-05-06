《一周攻略－周進略》悲觀因素續出現，五窮月保守應對

《一周攻略》踏入５月份，來自美股的所謂傳統智慧有一說，認為Ｓｅｌｌ ｉｎ

Ｍａｙ ａｎｄ Ｇｏ Ａｗａｙ，後來不知怎樣，東來香江，變成五窮六絕七翻身。說起來，

版本眾多，不一而足，但談論的人都言之鑿鑿，煞有介事，以為是甚麼萬試萬靈的東西。



＊五窮六絕七翻身，學術稱統計異常＊



其實，上述的這些經驗累積，在財務學文獻上，歸類於Ｃａｌｅｎｄａｒ Ｅｆｆｅｃｔ，

意思是不同的日子組合，可能對投資有不同的效果云云，當中涉及的變種或方式，多不勝數，這

裏不可能逐一枚舉。

然而，值得一提的是，這類統計異常的情況，一般而言，是在大盤沒有明確方向的時候，相

對隨機，而市場上俗語說的牛皮偏淡的日子，才會相對較為明顯。這些合乎常理，因為，假如有

一些力量龐大的供求因素左右著大盤走勢，則不同日子的效果，相對而言便是較不明顯了。



＊定義不嚴肅，版本多出入＊



此外，有時這些規律，其實定義得不太嚴謹，美股的還好，一直以來是以指數表現為主，而

且有多年的數據作為樣本，參考價值較高，相反，港股的版本，假如沒有理解錯，最初其實源於

本地零售消費包括電影娛樂等市道，在考試季節前後，可能有所影響，及後更延伸至港股的成交

旺淡，到了近十多年，才癙成是針對恆指走勢的說法。

事實上，近期所見報道，主要還是以近十年的表現作為基礎，可能是大部分有應驗的，但以

統計學顯著性而言，這個樣本數，根本不足以支持結論，只是茶餘飯後閒聊的題目而已。



＊特朗普突發難，似逼中國就範＊



不過，話得說回來，今年會否應驗呢，卻又不能抹煞其可能性，尤其最新事態發展，原來以

為談得好好的中美貿易，特朗普突然發難，可能是耐不起性子，可能別有所圖，總之，把對華關

稅一下子提升了，好像是要逼使中國就範讓步似的。

無論如何，對於恆指近日來回２９０００至３００００之間，本身已經是較為牛皮悶局，偶

爾還是有點獲利回吐的壓力，為第一季的大旺去消消氣，如今碰上日前才有美聯儲堅決不理會特

朗普的呼籲或批評，既不加息又不減息，如今又有談判上的轉折，再加上地緣政治局勢似乎又有

新動作，凡此種種，不難令人有較壞的打算，今日（６日）開盤，低開幾乎是意料中事。



＊低開應是正常，防守板塊吃香＊



當然，低開後是否低走，抑或像上周幾天的轉身回頭，都是未知數，但可以肯定的是，投資

者既然面對之前第一季已經升得有點急，加上新事態發展傾向悲觀，再加上本身有上述的統計異

常現象作為信念基礎，自然較為保守為主。

如此一來，本欄多此提及的，以守為攻概念，在加不了息又減不了息的日子，穩守是公用房

託等。當然，真的大跌市之際，它們也都跌，但跌幅較微，而且很快便又反彈，回復原來的軌道

，畢竟其業務透明度高，現金流強勁，跟整體債市回報率，又稱孳息曲線，以至全球各地央行的

貨幣政策，關係較大，水漲船高之下，不妨多留意其在今明兩月的回報，應有相當交代。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

