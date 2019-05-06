《選股情報－石鏡泉》下試２９２？

《選股情報》今早（６日）特朗普宣布，因中美貿戰談判進展慢，故對中國２０００億美元

貨品徵２５％關稅，特朗普此舉，是否反覆無常？非也。

去年貿戰一啟，筆者有文指出，特朗普啟貿戰，不是打錢，是打國運，中國還拖，亦是為中

國的國運，在此前提下，筆者結論是，只有一方趴下，才可休戰。

美日貿戰，由６０年代，打至１９９４年日本趴底才結束，日本經濟跟著如何，有眼你睇。

中國有此前車之鑑，會怎做，早在十年前，中國已備戰，２０１５年８月，中國匯改，讓人民幣

匯價可升可跌，可能是備戰一招。

中美貿談難埋欄，是因為美國想做唯一ｗｉｎｎｅｒ，ｔａｋｅ ａｌｌ，贏哂。中國從談

判之初，就一直講要公平，互惠，互遵守則，此即是你美國不能贏哂的外交用詞。

去年８月底，美方已提不談了，加關稅，只不過跟著來的美股大冧，逼美國重回談判桌。到

近日，美股見出新高，ＧＤＰ增長達３﹒２％，非農職位增長勁，特朗普民意支持升，特朗普認

為有本錢，就出了今早加２５％關稅這招。因為槍囗對外，亦是可爭選票的。

由於筆者對中美貿談不看好，所以一直不揸貨，只短炒期權，都是即日鮮的，因為你不知道

，一覺醒來，特朗普會噏乜。這是筆者唯一可做的風險管理。

今日恆指如大裂囗下跌，有可能將自４月１日以來的交易，做出個於４月２６日所提出來的

島型頂，不利後市。



４月２６日題：「勿裂口下跌」

文：「今日（２６日）筆者在《經濟日報》文謂：昨日（２５日）恆指已跌穿自

今年１月以來的上升軌，如今日恆指裂口下跌，收市時及下周也回補不

了這下跌裂囗，則整個４月會成個島型頂，對後市不利。」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

