《凱文隨筆－凱文》特朗普豪賭貿易戰，禍延全球

《凱文隨筆》特朗普氣急敗壞，突然亮出狠招，在中美貿易談判進行之際，單方面宣布本周

五（３日）開始對中國２０００億美元進口貨品的關稅，由原先的１０％提高至２５％；另外的

５００億貨品早已徵收２５％關稅。



相信老先生是在國內外雙重壓力夾擊之下，才作出了這種魯莽衝動的決定。但加碼豪賭，先

發制人，招式卻了無新意，也許能博得一瞬間的「視線轉移」。



美國周末在委內瑞拉策動政變，國家安全顧問清楚說明政變發生時間，但最後無疾而終；與

此同時，北韓強勢領袖金正恩，也來個短程導彈試射，讓你美國看看。國內方面，美國司法部長

巴爾在「通俄門」特別檢察官米勒提交長達４００幾頁的調查報告後，決定不起訴任何人，國會

傳召這名老律師開聽證會，政客最擅長找碴，老律師也敵不過老政客，由於事件實在太多紕漏，

任憑你左閃右避，支吾其辭，也無法躲過「審問」。重量級的老政客、眾議院議長佩洛西在聽證

會後直言，巴爾向國會說謊，即犯了法。後繼行動就是如何著手整巴爾與特朗普。



特朗普此時此刻就找中國來開刀。



中國方面一直謹慎看待這次歷時近年的貿易衝突，也沒用上「貿易戰」一詞，足見其處事之

從容與寬大。儘管開徵關稅以來，很多中國企業皆備受壓力，但還承受得起衝擊。



其實，國內智庫的專家學者在中美貿易衝突發生初期已紛紛臚列出一系列的對策，當中包括

兩張王牌，其一是「拋售中國手上直接持有約１﹒２萬億的美國債券，以及透過中國盟友（馬來

西亞、柬埔寨、哥倫比亞）所持的幾百億債券」。這招一出華爾街馬上崩潰，禍及全球，中國自

己也難僥倖，中國也不幹這種損人不利己的事。特朗普則不然，貪圖那８年的歷史功業，無所不

用其極，反正世界如何變，他還是過著優越的生活。中國領導人要顧及１４億張嘴，小康社會的

目標仍未實現，但成績早已傲視全球。



另一張王牌策略就是「整頓美國企業在中國市場的分額」。根據２０１７年的數據顯示，美

國在華企業賺的錢約３４００億美元的數額，比美國在貿易方面賺的錢還要多；相反，中國在美

國企業賺的錢也只是３００億美元左右；特朗普在開徵關稅前未有從長計議，別說數以萬計的美

國企業在華營商，只看蘋果公司，其手機２０１７年在華手機銷售額是４６０億美元，其在印度

（很多論者喜歡拿印度來跟中國比較）的銷售額不足４億美元。要整美國企業沒有難度，但結果

也是兩敗俱傷。



當然，倘若有天中國真的用上「貿易戰」一詞，那真是打起來了，後果絕對比常規戰爭還要

殘酷。國內一些研究美國的專家認為，中國最終會在貿易戰取得勝利，但美國綜合國力比中國強

，貿易戰一旦打跨美國，最終也會導致真正的戰爭，這或許不需要花時間爭辯，歷史上因貿易開

始、以戰爭結束的個案多不勝數。問題是兩大強國是否都決定放棄自身２００個城市？２１世紀

的今日，應該沒有這種瘋癲的領袖吧。



特朗普形容有意參選明年總統選舉的前副總統拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）為「懵Ｊｏｅ」

（Ｓｌｅｅｐｉｎｇ Ｊｏｅ），指他沒智慧也沒能力應對習近平這種級數的領袖，然而「懵Ｊ

ｏｅ」日前在競選拉票集會上形容中國人的話卻很中聽，他說Ｔｈｅｙ ａｒｅ ｎｏｔ

ｂａｄ ｇｕｙｓ ａｎｄ ａｒｅ ｎｏｔ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ。真期望美國下屆能換

上一個新總統。



（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

