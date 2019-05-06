《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表明本周五（１０日）起向中國２０００億美元
商品所徵收的１０％關稅上調至２５％，港股今日大幅急挫，恆指低開７３９點報２９３４２點
後，最多急插１１２５點，低見２８９５６點，全日有１３３隻恆指牛證「打靶」，最終收報
２９１８３，跌８７１點或跌２﹒９％。
港股今有約１７７０隻股份下跌，約１７０隻股份上升。全日共有２７６隻牛證「打靶」被
回收。（ｅｃ）
06/05/2019 18:00
【貿易開戰】恒指１３３隻牛證打靶，一度跌逾千點低見２８９５６
《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表明本周五（１０日）起向中國２０００億美元
商品所徵收的１０％關稅上調至２５％，港股今日大幅急挫，恆指低開７３９點報２９３４２點
後，最多急插１１２５點，低見２８９５６點，全日有１３３隻恆指牛證「打靶」，最終收報
２９１８３，跌８７１點或跌２﹒９％。
港股今有約１７７０隻股份下跌，約１７０隻股份上升。全日共有２７６隻牛證「打靶」被
回收。（ｅｃ）
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