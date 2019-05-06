【貿易開戰】恒指１３３隻牛證打靶，一度跌逾千點低見２８９５６

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表明本周五（１０日）起向中國２０００億美元

商品所徵收的１０％關稅上調至２５％，港股今日大幅急挫，恆指低開７３９點報２９３４２點

後，最多急插１１２５點，低見２８９５６點，全日有１３３隻恆指牛證「打靶」，最終收報

２９１８３，跌８７１點或跌２﹒９％。

港股今有約１７７０隻股份下跌，約１７０隻股份上升。全日共有２７６隻牛證「打靶」被

回收。（ｅｃ）

