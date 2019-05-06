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即市新聞

06/05/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》Ａ股若果回好，港股仍有力挑戰３０２８０

　　《專家之言》上周五（３日）在美股下跌調整的背景下，港股連升第二日，恆指再漲了有接
近１４０點，回企至３００００點水平。事實上，港股從４月中高位已回整了有逾兩周時間，而
隨著權重指數股如匯控（００００５）以及友邦保險（０１２９９）等等，近日又再出現向上突
破創新高，相信情況可以增強港股市底的承接力，有利港股保持延續總體穩好的發展狀態。目前
，港股已有完成回整並且逐步重拾強勢的跡象，這個從港股近日未有跟隨美股下跌中可作引證，
如果Ａ股在長假後也能夠出現回好、扭轉假期前的調整行情，估計恆指有再次向上挑戰４月份高
位３０２８０點的機會。

＊過去八個月中港股市相對強勁＊
　
　　恆指又再出現先低開後回升的走勢，在開盤初段曾一度下跌２６５點低見２９６７９點，其
後跌幅逐步收窄，並且在午盤受到匯控升勢帶動，大盤得以轉跌為升。恆指收盤報３００８２點
，上升１３７點或０﹒４５％。國指收盤報１１５７５點，上升１８點或０﹒１５％。另外，港
股主板成交金額進一步縮降至６６７億多元，連續第四日低於７５０億元，而沽空金額有
８０﹒９億元，沽空比例１２﹒１２％。至於升跌股數比例是８５１：７５３，日內漲幅超過
１０％的股票有２９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１５隻。
　　美聯儲主席鮑威爾表示，目前沒有加息或減息的傾向，消息把市場早前出現的減息預期降溫
了，年內減息的預期概率，從４月尾的接近７０％水平、下降至現時的不足５０％。在減息預期
降溫下，加上美股業績期已過去，相信美股有出現震動調整的機會，而這個也正好是對港股現時
盤面的最好考驗。以港股近日未有跟隨美股下跌、未有進一步加劇回整弱勢的情況來看，可見港
股市底承接力依然穩好，並且在回整過後有逐步重拾強勢的跡象。事實上，正如我們早前指出，
在全球主要股市指數當中，以過去８個月的時間段來考量，中港股市的表現是相對最強的，是最
快能夠把去年１０月全球大跌市時的失地、完全修復過來的股市指數，而到目前為止，我們依然
是維持這個觀點看法。

＊權重股向上突破創新高，港股市底增強＊

　　匯控公布首季列帳基準除稅前利潤有６２﹒１３億美元，按年增長了３０﹒７％，表現較市
場預期的要好，消息刺激股價進一步走高，漲了２﹒１２％至６９﹒７元收盤，再創年內新高。
目前，指數股有進入新一輪創新高行情的發展，股價創出了５２周新高的，包括有恆生銀行
（０００１１）、創科實業（００６６９）、領展房產基金（００８２３）、友邦保險、以及蒙
牛乳業（０２３１９）。而隨著權重指數股又再出現向上突破創新高，相信情況可以增強港股市
底的承接力，有利港股保持延續總體穩好的發展狀態。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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