【貿易開戰】港股午收２９０８６瀉９９４點，穿五十天線

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普最新指由於與中國的貿易談判過程緩慢，故決定

於本周五（１０日）起，向中國２０００億美元商品所徵收的１０％關稅上調至２５％，加上市

傳中國或取消本周與美國的貿易談判，今早中港兩地股市顯著受壓。

恆指今早低開７３９點報２９３４２，及後人行雖公布本月中對中小銀行實行更低的存準率

，以及４中國服務業ＰＭＩ創１５個月新高至５４﹒５的消息，惟相關消息無助港股停止跌勢。

恆指最多急插１１２５點低見２８９５６點，最終半日港股收報２９０８６，跌９９４點或跌３

﹒３１％，穿５０天線（約２９２９７），半日成交７８９﹒９５億元。國指半日收報

１１１５６，跌３﹒６２％或跌４１８點。

Ａ股復市同樣急瀉，上證半日收報２９１８，跌１５９點或跌５﹒１９％，半日成交

１９８１﹒３３億元人民幣

重磅股全線收跌，其中騰訊（００７００）跌３﹒９７％，報３７２﹒４元；匯控

（００００５）回吐２﹒５１％，報６７﹒９５元；友邦（０１２９９）挫３﹒３％，報

８０﹒７元；港交所（００３８８）走低４﹒４６％，報２６５﹒８元；中移動（００９４１）

軟１﹒０８％，報７３﹒５元。



＊貿戰起暗湧，進出口股受壓，萬洲半日最差藍籌＊



貿易戰再起暗湧，豬肉股率先受壓，其中於美國經營業務的萬洲（００２８８）半日跌

８﹒６１％，報８﹒２８元，為半日表現最差藍籌中糧肉食（０１６１０）挫７﹒３７％，報３

﹒１４元；雨潤食品（０１０６８）蒸發９﹒６６％，報１﹒３１元。

出口股同樣有沽壓，藍籌中創科實業（００６６９）上周五（３日）破頂見６０﹒４５元後

，今日回吐６﹒６３％，報５６﹒３５元；申洲（０２３１３）挫３﹒９９％，報１０３﹒４元

。其他出口股方面，敏華控股（０１９９９）急插７﹒８４％，報３﹒８８元；海天國際

（０１８８２）跌６﹒６５％，報１７﹒９６元；耐世特（０１３１６）跌５﹒２７％，報

１１﹒５元；德昌電機（００１７９）挫４﹒８８％，報１７﹒１６元；敏實集團

（００４２５）跌５﹒４３％，報２４﹒４元。

大市急回，避險情緒升溫部份公用股見防守力，其中電能（００００６）軟０﹒６４％，報

５４﹒７５元，為半日表現最佳藍籌；中電（００００２）跌０﹒８４％，報８８﹒７元；

領展（００８２３）跌１﹒０４％，報９４﹒９５元；長建（０１０３８）走低１﹒３３％，報

６３﹒２元；中華煤氣（００００３）跌１﹒１６％，報１８﹒７２元；港鐵（０００６６）軟

１﹒７８％，報４６﹒８元；港燈（０２６３８）跌０﹒６５％，報７﹒６６元。中資公用股方

面，粵海投資（００２７０）微跌０﹒５３％，報１４﹒９元，為半日表現最佳國指股。



＊中港股市急回，逆向ＥＴＦ受捧，Ａ股ＥＴＦ跌＊



中港股市急回，逆向ＥＴＦ受捧，其中兩隻成交較多的逆向ＥＴＦ同漲，ＦＩ南方恆指

（０７３００）升３﹒３７％，報５﹒２２元；ＦＩ南方國指（０７３８８）升３﹒６２％，報

５﹒７３元。惟本港兩隻主要ＥＴＦ受壓，盈富基金（０２８００）跌３﹒３１％，報

２９﹒２５元；恆指ＥＴＦ（０２８３３）跌３﹒４３％，報２９﹒５５元。

Ａ股ＥＴＦ隨Ａ股表現受壓下跌，其中南方Ａ５０（０２８２２）挫６﹒２９％，報

１４﹒３元；安碩Ａ５０（０２８２３）蒸發６﹒１９％，報１４﹒２４元；華夏滬深三百

（０３１８８）插６﹒７％，報４３﹒１５元。

中資券商股有沽壓，華泰六八八六（０６８８６）插９﹒８％，報１３﹒４４元；海通證券

（０６８３７）挫９﹒６７％，報９﹒２５元；中信証券（０６０３０）走低８﹒５８％，報

１５﹒７６元；廣發証券（０１７７６）跌７﹒８３％，報９﹒７７元；招商證券

（０６０９９）跌７﹒５４％，報１０﹒０６元；中信建投（０６０６６）大跌１０﹒２２％，

報６﹒１５元；中國銀河（０６８８１）軟８﹒３３％，報４﹒７３元。



＊中資金融股成跌市重災區，黃金股個別發展＊



中資金融股中，以內險跌勢最劇，其中國壽（０２６２８）大跌７﹒６２％，報２０﹒６元

；中國平安（０２３１８）走低５﹒３５％，報９０﹒３元；新華保險（０１３３６）插

８﹒８％，報３９﹒９元；太平（００９６６）跌８﹒６４％，報２２﹒２元；中人保

（０１３３９）跌５﹒１８％，報３﹒１１元；太保（０２６０１）跌５﹒９９％，報

３０﹒６元；中再保（０１５０８）微跌１﹒８６％，報１﹒５８元；財險（０２３２８）走低

３﹒８２％，報８﹒５５元。

四大行全跌，建銀（００９３９）跌３％，報６﹒７８元；農銀（０１２８８）跌

２﹒７６％，報３﹒５２元；中行（０３９８８）跌２﹒３９％，報３﹒６７元；工行

（０１３９８）走低３﹒２１％，報５﹒７２元。

離岸人民幣急挫，三隻中資「鐵鳥」大跌，其中國航（００７５３）瀉１１﹒１７％，報８

﹒４３元，為半日表現最差國指股；南航（０１０５５）跟跌９﹒６％，報６﹒３１元；

東航（００６７０）走低８﹒６７％，報５﹒２７元。

避險情緒漲金股個別走，其中招金礦業（０１８１８）升５﹒５１％，報７﹒０８元；

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒０１％，報９５０﹒５元；恆興黃金（０２３０３）跌

３﹒８％，報７﹒３５元；中國黃金國際（０２０９９）軟２﹒３％，報９﹒７５元。

（ｓｃ）

