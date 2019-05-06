【新股上市】兌吧（１７５３）暗盤開５﹒９元，低招股價近２％

《經濟通通訊社６日專訊》兌吧（０１７５３）明日（７日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系

統，開市價５﹒９元，較招股價６元低出１﹒６７％，每手４００股，不計手續費虧４０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報５﹒７元，較招股價低５％。（ｓｃ）

