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即市新聞

06/05/2019 10:39

【貿易開戰】增關稅消息不斷發酵，港股瀉逾千點報２９０７３

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普不滿與中國的貿易談判進展緩慢，突然宣布大幅
提高對２０００億美元中國商品的關稅，並於本周五（１０日）生效，觸發投資者恐慌情緒，拖
累亞洲股市今日大幅下挫，港股低開７３９點後跌幅持續擴大，現急挫１００７點或３﹒４％，
報２９０７３點，失守１０天（２９７５３點）、２０天（２９８８１點）及５０天線
（２９２９６點）。
　　受增關稅拖累，萬洲（００２８８）現價急跌８﹒７２％，報８﹒２７元，為跌幅最大藍籌
。國航（００７５３）則急瀉１０﹒９６％，報８﹒４５元，為跌幅最大國指股。
　　國企指數報１１１４４，下跌４３０點或下跌３﹒７２％。
　　Ａ股於「五一黃金周」後復市即反覆走低，上證綜指報２９３６，下跌１４１點或下跌
４﹒６１％，成交１４９４﹒８１億元人民幣。
　　深成指報９１６４，下跌５０９點或下跌５﹒２７％，成交１６２１﹒９４億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６７﹒７０元　　　跌２﹒８７％
　　港交所　（００３８８）　　２６５﹒８０元　　　跌４﹒４６％
　　騰訊控股（００７００）　　３７１﹒２０元　　　跌４﹒２８％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒７６元　　　跌３﹒２９％
　　中國移動（００９４１）　　　７３﹒５５元　　　跌１﹒０１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８０﹒００元　　　跌４﹒１３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒７１元　　　跌３﹒３８％
　　中國平安（０２３１８）　　　９０﹒３５元　　　跌５﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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