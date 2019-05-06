【貿易開戰】增關稅消息不斷發酵，港股瀉逾千點報２９０７３

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普不滿與中國的貿易談判進展緩慢，突然宣布大幅

提高對２０００億美元中國商品的關稅，並於本周五（１０日）生效，觸發投資者恐慌情緒，拖

累亞洲股市今日大幅下挫，港股低開７３９點後跌幅持續擴大，現急挫１００７點或３﹒４％，

報２９０７３點，失守１０天（２９７５３點）、２０天（２９８８１點）及５０天線

（２９２９６點）。

受增關稅拖累，萬洲（００２８８）現價急跌８﹒７２％，報８﹒２７元，為跌幅最大藍籌

。國航（００７５３）則急瀉１０﹒９６％，報８﹒４５元，為跌幅最大國指股。

國企指數報１１１４４，下跌４３０點或下跌３﹒７２％。

Ａ股於「五一黃金周」後復市即反覆走低，上證綜指報２９３６，下跌１４１點或下跌

４﹒６１％，成交１４９４﹒８１億元人民幣。

深成指報９１６４，下跌５０９點或下跌５﹒２７％，成交１６２１﹒９４億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６７﹒７０元 跌２﹒８７％

港交所 （００３８８） ２６５﹒８０元 跌４﹒４６％

騰訊控股（００７００） ３７１﹒２０元 跌４﹒２８％

建設銀行（００９３９） ６﹒７６元 跌３﹒２９％

中國移動（００９４１） ７３﹒５５元 跌１﹒０１％

友邦保險（０１２９９） ８０﹒００元 跌４﹒１３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７１元 跌３﹒３８％

中國平安（０２３１８） ９０﹒３５元 跌５﹒２９％

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