《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２８９７０跌８９３點，低水２４０點，成
交２３５６５５張。即月國指期貨最後交易價１１１５８，跌３６３點，低水７６點，成交
１５４４９２張。（ｓｃ）
06/05/2019 16:31
【貿易開戰】即月期指最後交易價２８９７０跌８９３點
《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２８９７０跌８９３點，低水２４０點，成
交２３５６５５張。即月國指期貨最後交易價１１１５８，跌３６３點，低水７６點，成交
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