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即市新聞

06/05/2019 09:24

【貿易開戰】美突增中國商品關稅，港股低開７３９點報２９３４２

　　《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰再次開打，特朗普表示將關稅加至２５％，港股聞聲
迅即被大幅低開，其中中美擁有業務的萬洲國際（００２８８）急瀉１１﹒７％，其他重磅股包
括騰訊（００７００）及港交所（００３８８）亦低開近４％，５０隻恆指成分股無一倖免下挫
，除中電控股（００００２）成逆市奇葩，今早高開０﹒１１％。
　　恆生指數開報２９３４２，跌７３９點或跌２﹒４６％，主板成交２６﹒９６億元。國企指
數開報１１２８２點，跌２９２點或２﹒５２９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒７２％，報６８﹒５元；港交所
（００３８８）跌３﹒９５％，報２６７﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒８２％，報３７３
元；中移動（００９４１）跌０﹒６１％，報７３﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌
２﹒９４％，報８１元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒００元　　　跌１１﹒７０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９１﹒２５元　　　跌５﹒５９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒９０元　　　跌５﹒１０％
　　中國人壽（０２６２８）　　２１﹒２０元　　　跌４﹒９３％
　　中國平安（０２３１８）　　９１﹒３５元　　　跌４﹒２５％
　　港交所　（００３８８）　２６７﹒２０元　　　跌３﹒９５％
　　騰訊控股（００７００）　３７３﹒００元　　　跌３﹒８２％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒６４元　　　跌３﹒８１％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒４１元　　　跌３﹒７７％
　　金沙中國（０１９２８）　　４２﹒００元　　　跌３﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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