【貿易開戰】美突增中國商品關稅，港股低開７３９點報２９３４２

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰再次開打，特朗普表示將關稅加至２５％，港股聞聲

迅即被大幅低開，其中中美擁有業務的萬洲國際（００２８８）急瀉１１﹒７％，其他重磅股包

括騰訊（００７００）及港交所（００３８８）亦低開近４％，５０隻恆指成分股無一倖免下挫

，除中電控股（００００２）成逆市奇葩，今早高開０﹒１１％。

恆生指數開報２９３４２，跌７３９點或跌２﹒４６％，主板成交２６﹒９６億元。國企指

數開報１１２８２點，跌２９２點或２﹒５２９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒７２％，報６８﹒５元；港交所

（００３８８）跌３﹒９５％，報２６７﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒８２％，報３７３

元；中移動（００９４１）跌０﹒６１％，報７３﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌

２﹒９４％，報８１元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒００元 跌１１﹒７０％

舜宇光學（０２３８２） ９１﹒２５元 跌５﹒５９％

吉利汽車（００１７５） １４﹒９０元 跌５﹒１０％

中國人壽（０２６２８） ２１﹒２０元 跌４﹒９３％

中國平安（０２３１８） ９１﹒３５元 跌４﹒２５％

港交所 （００３８８） ２６７﹒２０元 跌３﹒９５％

騰訊控股（００７００） ３７３﹒００元 跌３﹒８２％

石藥集團（０１０９３） １４﹒６４元 跌３﹒８１％

中生製藥（０１１７７） ７﹒４１元 跌３﹒７７％

金沙中國（０１９２８） ４２﹒００元 跌３﹒６７％

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（ｕｌ）

