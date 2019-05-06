《盤後部署》中方若如期赴美磋商，港股仍有機會反彈至２９５００

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普昨日（５日）在推特上表示，美國將於本周五（

１０日）起對２０００億美元中國貨品的關稅調高至２５％，消息引發中港股市急遽下挫，港股

今早低開７３９點後跌幅度加劇，並曾一度低見２８９５６點，跌１１２５點。於中美擁有業務

的萬洲國際（００２８８）今日曾低開近１２％，另外手機設備隨市下挫，瑞聲

（０２０１８）及舜宇（０２３８２）均跌約６％。最終恆指全日收報２９２０９點，跌８７１

點或２﹒９％，成交額１３７２﹒５９億元急升１﹒０６倍。國企指數收報１１２３３點，跌

３４１點或２﹒９５％。

內地股市復市亦失守多個關口，上証失三千關收報２９０６點，跌１７１點或５﹒５８％。

深証失九千點關收報８９４３點，跌７３１點或７﹒５６％。兩市成交６５７９﹒１２億元人幣

升３２﹒４８％。



＊七成美企為經濟衰退作準備，大行對貿戰看發樂觀＊



美國勞工部日前公布４月份就業報告，非農業新增職位２６﹒３萬個，遠勝市場預期的

１９萬個，然而，美國經濟前景仍有隱憂。美銀調查當地企業，當中有三分二企業雇主表示，已

為經濟衰退作好準備，包括保留現金及削減開支，而當中的兩成人亦取得一定的信貸額度。盡管

有部分人認為，目前美國消費支出來良好、失業率處於低水平，是經濟良好的指示，但美銀首席

執行官Ｂｒｉａｎ Ｍｏｙｎｉｈａｎ表示，這些數字或出現偏差，我們還需要認真了解中產的

真實情況。

儘管美國經濟處於不明朗，但特朗普突然反口再啟動貿易戰，令投資者難以跟隨。大行花旗

相信，中美貿易談判不明朗情況持續高企，但相信情況仍審慎樂觀。該行表示，除非中方取消訪

美行程，否則對於達成貿易協議仍有希望；大行高盛則認為，是次實行關稅的機率達四成，該行

預料剎那的氣氛轉變，短期內達成協議的機會將會降低。不過，最需要關注的是，中方代表團會

否於本周三（８日）到訪華盛頓，若如期到訪，估計或有機會達成協議。事實上，中國外交部新

聞發言人耿爽今午表示，中美經貿磋商已經進行了十輪，並取得積極進展。至於下一輪經貿磋商

，可以說的是，中方團隊正在準備赴美磋商。



＊中方代表團仍赴美磋商，港股成有反彈機會＊



受貿易戰影響，中港股市聞聲即跌。港股方面，今日有近１８００隻股份下跌，只有約１７

０隻股份上升，恆指曾大瀉千點出現下跌裂口（２９３８４至２９６７８點），１４天ＲＳＩ跌

穿５０關口，ＭＡＣＤ的ＤＩＦ線亦掉頭向下，雖然跌勢明顯，但中方外交部指中方團隊仍繼續

赴美磋商，令港股反彈重燃希望，投資者可考慮借消息短線小注撈底或開好倉，博明日大市反彈

重上關口，短線先看２９５００點。（ｕｌ）

