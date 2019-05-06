《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普宣布五周五提高對２０００億美元中國商品的關
稅至２５％，並威脅很快會向另外３２５０億美元的中國商品提高關稅。據美媒指，中國考慮取
消本周與美國的貿易談判。
中國副總理劉鶴原定本周三率領百多名中國官員前往華盛頓進行貿易磋商，消息人士稱，中
方對美國今次行動感到驚訝，正在考慮是否取消新一輪談判，已遵從中國不在威脅的情況下進行
磋商的原則。
中國駐美大使暫未回應美方今次加徵關稅的行動。（ｍｎ）
06/05/2019 08:02
【貿易開戰】特朗普再對華加徵關稅後，傳中國或取消本周貿易談判
《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普宣布五周五提高對２０００億美元中國商品的關
稅至２５％，並威脅很快會向另外３２５０億美元的中國商品提高關稅。據美媒指，中國考慮取
消本周與美國的貿易談判。
中國副總理劉鶴原定本周三率領百多名中國官員前往華盛頓進行貿易磋商，消息人士稱，中
方對美國今次行動感到驚訝，正在考慮是否取消新一輪談判，已遵從中國不在威脅的情況下進行
磋商的原則。
中國駐美大使暫未回應美方今次加徵關稅的行動。（ｍｎ）
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