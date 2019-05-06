【貿易開戰】特朗普再對中國商品加徵關稅，道期現跌４５５點

《經濟通通訊社６日專訊》美股期貨急挫，之前美國總統特朗普宣布，本周五將對２０００

億美元中國商品加徵關稅。道指期貨現跌４５５點或１﹒７％，報２６０４１點。標指及納指期

貨分別跌１﹒８％及２﹒１％。

避險日圓在亞洲早盤上揚，美元兌日圓最新報１１０﹒５６日圓，跌０﹒５％，由於日本仍

在假期當中，市場交投偏淡。澳元下跌，因為澳洲受中國貿易影響較大。澳元現挫０﹒８％至０

﹒６９７０美元。（ｍｎ）

