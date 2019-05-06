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06/05/2019 11:44

【華為風波】據報華為將於英國劍橋設新晶片工廠

　　《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，華為計劃在英國劍橋設立新晶片工廠，用於開發寬
頻網絡晶片，預計可在２０２１年投產。
　　新工廠位於劍橋矽晶片行業的中心，預計將可容納４００名員工。（ｍｎ）

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