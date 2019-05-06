【貿易開戰】特朗普調高關稅至２５％，「黑期」現急瀉５００點

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普突然於上周日（５日）中午在Ｔｗｉｔｔｅｒ表

示，本周五（１０日）起對２０００億美元中國貨品徵收的關稅稅率會由１０％調高至２５％，

對另外３２５０億美元中國貨品很快會開始徵收２５％關稅。

消息拖累指數表現，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２９５７４點，跌５０３點

或１﹒６７％。另外，道指６月期貨現報２６０１６點，跌４８５點或１﹒８３％。（ｕｌ）

