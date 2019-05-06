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即市新聞

06/05/2019 10:32

【貿易開戰】大市急瀉９２３點報２９１１５７，穿５０天線

　　《經濟通通訊社６日專訊》中港股市因貿易戰關係而迅速低開低走，恆指今早一口氣失守
１０天線（２９７６４點）、２０天線（２９８８６點）及５０天線（２９２９８點），現時跌
幅擴大逾９００點，與二萬九關只有一步之遙。萬洲（００２８８）因中美擁有跌幅顯著，今早
低開近１２％後跌幅收窄，資金轉入避險產品，招金（０１８１８）及山東黃金（０１７８７）
急升逾４％。
　　現時，恆生指數報２９１５７，跌９２３點或跌３﹒０７％，主板成交４４３﹒３１億元。
上證綜合指數報２９４９，跌１２９點或跌４﹒１９％，成交１３２７﹒９２億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒３７％，報６８﹒０５元；港交所（００３８８）
跌４﹒１７％，報２６６﹒６元；騰訊（００７００）跌３﹒９７％，報３７２﹒４元；中移動
（００９４１）跌０﹒８１％，報７３﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌３﹒７７％，報８０
﹒３元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒２６元　　　跌８﹒８３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒４８元　　　跌７﹒７７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４９﹒２５元　　　跌７﹒０８％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒２５元　　　跌６﹒７９％
　　中國人壽（０２６２８）　　２０﹒９０元　　　跌６﹒２８％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒３４元　　　跌５﹒７８％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９１﹒１５元　　　跌５﹒６９％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒２９元　　　跌５﹒３２％
　　中國平安（０２３１８）　　９０﹒８０元　　　跌４﹒８２％
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒６５元　　　跌４﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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