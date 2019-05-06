【貿易開戰】大市急瀉９２３點報２９１１５７，穿５０天線

《經濟通通訊社６日專訊》中港股市因貿易戰關係而迅速低開低走，恆指今早一口氣失守

１０天線（２９７６４點）、２０天線（２９８８６點）及５０天線（２９２９８點），現時跌

幅擴大逾９００點，與二萬九關只有一步之遙。萬洲（００２８８）因中美擁有跌幅顯著，今早

低開近１２％後跌幅收窄，資金轉入避險產品，招金（０１８１８）及山東黃金（０１７８７）

急升逾４％。

現時，恆生指數報２９１５７，跌９２３點或跌３﹒０７％，主板成交４４３﹒３１億元。

上證綜合指數報２９４９，跌１２９點或跌４﹒１９％，成交１３２７﹒９２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒３７％，報６８﹒０５元；港交所（００３８８）

跌４﹒１７％，報２６６﹒６元；騰訊（００７００）跌３﹒９７％，報３７２﹒４元；中移動

（００９４１）跌０﹒８１％，報７３﹒７元；友邦保險（０１２９９）跌３﹒７７％，報８０

﹒３元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒２６元 跌８﹒８３％

吉利汽車（００１７５） １４﹒４８元 跌７﹒７７％

瑞聲科技（０２０１８） ４９﹒２５元 跌７﹒０８％

創科實業（００６６９） ５６﹒２５元 跌６﹒７９％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒９０元 跌６﹒２８％

石藥集團（０１０９３） １４﹒３４元 跌５﹒７８％

舜宇光學（０２３８２） ９１﹒１５元 跌５﹒６９％

中生製藥（０１１７７） ７﹒２９元 跌５﹒３２％

中國平安（０２３１８） ９０﹒８０元 跌４﹒８２％

金沙中國（０１９２８） ４１﹒６５元 跌４﹒４７％

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（ｕｌ）

