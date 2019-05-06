【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」，公用房託亦不應追入

《經濟通通訊社記者李皆穎６日報道》美國總統特朗普於推特上表示，調升中國２０００億

美元商品貿易關稅，令投資者再度憂慮爆發貿易戰，影響市場氣氛。志昇證券研究部董事麥嘉嘉

向《經濟通通訊社》表示，由於早前中美貿易談判似乎落實和解，因此市場過度反應利好情緒，

無論股市指數及個股升幅較急，因此目前需要等中方回應才可清楚整個局勢，而目前不論日圓及

黃金等避險產品已累積升幅，反映市場風險胃納正在收窄。

恆指今早聞聲迅即低開逾７００點，隨後跌幅擴大，並曾一度大瀉逾千點並於二萬九關僵持

。麥嘉嘉認為，目前仍未反映出最壞情況，因此大市再有機會進一步下調，明顯支持位是３月２

６日低位２８４３５點。她強調，如中方態度強硬或貿談再有負面消息，港股不排除下試二萬八

或更低的關口。

對於跌市期間的操作策略，麥嘉嘉認為，今日不論黃金股或日圓已經錄得明顯升幅，如招金

（０１８１８）今日已升逾５％，她認為現貨金或黃金股投機性較強，目前再追入雖可短炒一論

，但不宜用作避險。公用股及房託基金投資價值方面，如煤氣（００００３）或領展

（００８２３）等，她認為雖然防守性較一般股份強，但亦只是跌幅較少，不一定會反升，因次

她不建議投資者現時追入相關股份。而目前最佳的投資策略為「觀望為主、現金為王」，待更多

消息出爐後再作打算。

