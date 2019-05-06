【貿易開戰】黃志陽：港股２８５００料有支持，萬洲中興勿博撈底

《經濟通通訊社記者黃嘉曦６日報道》中美貿易戰再次開打，美國總統特朗普表示不滿與中

國的貿易談判進展緩慢，決定由本周五（１０日）開始，將２０００億美元中國商品的關稅由

１０％提高至２５％。有消息亦指出，國務院副總理劉鶴或取消本周赴美談判。內地《環球時報

》日前亦發表文章表示，上周三結束的新一輪中美貿易談判透露的細節寥寥無幾，讓許多觀察人

士懷疑談判是否陷入僵局。

港股今早受影響，低開７３９點後跌幅迅速擴大，一度跌逾千點。財經評論員黃志陽對

《經濟通通訊社》表示，是次中美於貿易議題上出現變數，或將過去兩國多次的磋商「推倒重來

」。事實上，港股已就有關消息的正面發展帶動，累漲最多５０００點，市場日前亦憧憬，中美

兩國將於６月底或之前簽訂貿易協議，故今後貿易戰之事態發展，將主導港股後市方向，並預料

短期內，港股將於２８５００點見明顯支持。

市場避險情緒升溫，公用股受捧。云云公用當中，黃偏好中電（００００２）及領展

（００８２３）。黃解釋，兩者盈利增長穩定，適合投資者作中長線部署，故前者可於現價買入

，１００元為其目標價；後者或需回調至９１元吸納，目標價同看１００元。至於與貿易戰相關

的股份，如萬洲（００２８８）及中興（００７６３）（深：００００６３）等，則不適宜趁低

吸納，建議投資者待中美貿易協議落實後，再作部署。

