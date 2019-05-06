《談國論企－黎偉成》談國論企特朗普對華政經全面宣戰

《談國論企》特朗普於２０１９年５月５日突然單方面表示要對中國輸美價值２０００億美

元的商品，於１０日起把加徵關稅稅率由１０％至２５％，並將不久對其他商品亦加徵，等同向

中國政經作全面宣戰。由是中、美本已安排於本星期舉行的第１１輪經貿磋商，亦有等於無，不

談也罷！相信特朗普對華的政治、經貿以至人員等許許多多方面的狙擊，很快會舖天蓋地而來，

中國亦不會屈服於美帝國霸權主義「強權」，世界從此多憂患矣！



＊兩國本周擬作新一輪經貿磋商不談也罷＊



我對中美最新的關係，憂疑重重，因（甲）特朗普上台以來的惡思劣行，一直以來有絕對惡

感。即使我十分期望中美兩國通過磋商最終停止由特朗普對華掀起的經貿戰，唯是信心相當薄弱

，理由是特廝言而無信、不守規矩、為其獨「尊」甚至出爾反爾，經常霸道地採取單方面的惡行

，可謂罄竹難書，故此廝在中美舉行新一輪經貿磋商前夕，發難「出招」，不足為「奇」，但

（Ｉ）居然認為因與華的談判進度「太緩慢」而為之，卻言之乏理，因任何談判，特別是影響雙

方深遠的經貿談判，總都會反反覆覆，需時不短，故特廝突然要「快刀斬亂麻」的匆匆「達協」

，實際是力圖以亂中取「勝」，奪取對華經貿的長期單邊利益，而此說可自此廝自說自話地說甚

麼「他們企圖重新談判（特講大話）」，又自答「不可以」便見一斑。中國政府應對特朗普所指

的「企圖重新談判」，鄭重澄清，予以反駁。

和（ＩＩ）此廝居然地表「向中國加徵關稅，是令美國經濟良好的部分原因」，意謂對華打

貿戰，是對勁的，此為要打下去和全面宣戰的重要「因素」，惡毒！

既然特朗普分兩個階段對華作經貿宣戰，故中國副總理劉鶴本周率團到華盛頓進行行的第

１１輪經貿磋商，不必要矣！除非特朗普取消地單方面的貿戰升級，又作另話。

中國應從多方面對特朗普作好政、經以至各種各樣的「戰鬥」準備，包括（１）對華的經貿

「封鎖」，（２）對中國企業的打壓，和（３）在伊朗、朝鮮等問題上作反中的劣行，甚至

（４）狠狠破壞「一帶一路」、華為５Ｇ在國際市場發展等。

同樣十分重要之處，是（乙）一旦達成的經貿協議所涉及的「知識產權」和「技術轉移」問

題，因中美在此兩方面有頗大差異。即使國際於１９６７年簽訂《成立世界知識產權組統公約》

，使知識產權（Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ）廣為認同屬人類憑智慧創造出

來的無形財產，所涉兩大方面（ｉ）工業產權，以發明╱專利、商標、工業品外觀設計和地理標

誌，和（ｉｉ）版權類，所指的為音樂、文學等藝術作品，甚至發現、發明、詞語、詞組、符號

、設計等，都可視作為知識產權，得到相關法規的保護。

但這是國際的「新生事物」，故各國有各有各的律例，如（Ｉ）美國在１９７９年第一次將

知識產權戰略提升到國家戰略層面，多年來進行一系列的法律修訂和擴充，特別是美國參眾兩院

於２０００年１０月通過《技術轉移商業化法案》，和於１９９９年通過的《美國發明家保護法

令》，強化１９８０年的《杜拜法案》和１９８６年的《聯邦技術轉移法》等力量。此為美國自

有的保護知識產權法。

更重要的，是美國在自保知識產權的同時，多年來一直通過其所謂綜合貿易法案「特殊

３０１條款」打壓競爭對手，又積極推動世界貿易組織達成知識產權協議以形成一套有利於美國

的國際貿易規則。此為具高度攻擊式、亦不尊重其他國家之劣法。



＊須認真評估美以知識產權打壓中國＊



再看（ＩＩ）中國，《中華人民共和國公司法》第２７條，規定知識產權可以用貨幣估價、

可以依法轉讓的非貨類財產作價出資，不包括法律、行政法規規定出資的財產，近年更是相當積

極、主動地設立保護知護產權的相關法則和例條，與美國的政策和做法有最大的差異為：力圖保

護內、外資企業的合法和合理權益，卻完完全全沒有美國之所謂綜合貿易法案「特殊３０１條款

」打壓競爭對手。

我本認為：「中國可以在中美經貿磋商和可能達成的貿協，贏取可以利己利人的多種多樣難

得的經歷和結果，包括由此可以在保護知識產權之『新生事物』中強化本國的改革、國際視野和

對外談判力量，確保中國力主的國際政經平等、多邊化的發展可以短期甚至中長期理念遂願」，

如今反憂美國會以知識產權問題狙擊打壓中國。

即使（丙）美方力主之「執行監管」，只要此議確確實實是雙方皆可之舉，更屬完完全全可

以接受之見，最重要的是具體執行工作的標準和定義，抹除雙方的簡簡單單、直直接接的所謂異

議，在沒有爭議情況達協，為長效機制。

我更要嚴嚴正正地指出（丁）中國一定要美國不要從經貿以外的政治、外交、軍事甚至人員

等許許多多方面作另一層面的打壓，要不然，達協？非協也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

