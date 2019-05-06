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即市新聞

06/05/2019 09:35

《異動股》貿易戰開炮萬洲（００２８８）受影響，現急瀉逾９％

　　《經濟通通訊社６日專訊》萬洲（００２８８）現價跌９﹒３８％，報８﹒２１元；成交約
９７２萬股，涉資７８５６萬元。
　　貿易戰戰再次開炮，其中中美擁有業務的萬洲國際最受影響，股份今早低開逾一成，並一度
低見８元，現跌幅輕微收窄；另外，美國農產品期貨亦受拖累下挫，芝加哥交易所農產品期貨數
據顯示，玉米跌近３％，美豆跌２﹒１８％，美麥２﹒１０％，美豆油１﹒９７％，美豆粕１﹒
３１％。
　　現時，恆生指數報２９３５５，跌７２６點或跌２﹒４１％，主板成交７３﹒４０億元。上
證綜合指數報２９７９，跌９８點或跌３﹒２１％，成交２３１﹒３５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒２１元　　　跌９﹒３８％
　　中國糧油（００６０６）　　　２﹒４９元　　　跌１﹒１９％
　　超大現代（００６８２）　　０﹒０９２元　　　無升跌
　　卜蜂國際（０００４３）　　　０﹒６７元　　　跌１﹒４７％
　　中糧肉食（０１６１０）　　　３﹒１６元　　　跌６﹒７８％
　
　　雨潤食品（０１０６８）　　　１﹒３７元　　　跌５﹒５２％
　　長壽花食品（０１００６）　　３﹒３５元　　　跌０﹒５９％
　　惠生國際（０１３４０）　　０﹒１７７元　　　無升跌
　　中國澱粉（０３８３８）　　０﹒１９９元　　　無升跌
　　金源米業（００６７７）　　　０﹒５９元　　　跌１﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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