《異動股》貿易戰開炮萬洲（００２８８）受影響，現急瀉逾９％

《經濟通通訊社６日專訊》萬洲（００２８８）現價跌９﹒３８％，報８﹒２１元；成交約

９７２萬股，涉資７８５６萬元。

貿易戰戰再次開炮，其中中美擁有業務的萬洲國際最受影響，股份今早低開逾一成，並一度

低見８元，現跌幅輕微收窄；另外，美國農產品期貨亦受拖累下挫，芝加哥交易所農產品期貨數

據顯示，玉米跌近３％，美豆跌２﹒１８％，美麥２﹒１０％，美豆油１﹒９７％，美豆粕１﹒

３１％。

現時，恆生指數報２９３５５，跌７２６點或跌２﹒４１％，主板成交７３﹒４０億元。上

證綜合指數報２９７９，跌９８點或跌３﹒２１％，成交２３１﹒３５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒２１元 跌９﹒３８％

中國糧油（００６０６） ２﹒４９元 跌１﹒１９％

超大現代（００６８２） ０﹒０９２元 無升跌

卜蜂國際（０００４３） ０﹒６７元 跌１﹒４７％

中糧肉食（０１６１０） ３﹒１６元 跌６﹒７８％



雨潤食品（０１０６８） １﹒３７元 跌５﹒５２％

長壽花食品（０１００６） ３﹒３５元 跌０﹒５９％

惠生國際（０１３４０） ０﹒１７７元 無升跌

中國澱粉（０３８３８） ０﹒１９９元 無升跌

金源米業（００６７７） ０﹒５９元 跌１﹒６７％

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（ｕｌ）

