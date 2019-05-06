《外匯達仁－盧楚仁》特朗普變臉，金融市場風起雲湧

《外匯達仁》美國總統特朗普出奇不意，突然宣布本周末將加徵２０００億美元的中國輸美

商品關稅到２５％，特朗普及後更表示，他很快會向另外的３２５０億美元中國商品徵收２５％

的關稅。換句話說，實質上所有中國商品均要徵收關稅，特朗普這突如其來的變臉，殺金融市場

一個措手不及，令中港美股市均全面大跌，當中可能是以下原因令特朗普出此下策。



上星期特朗普和財長努欽均發表正面的言論，指即將和中方簽署貿易協議，但特朗普在最新

的聲明當中，表示與中國的談判雖然仍在繼續，但進度過慢，及指中方企圖重新談判，相信他的

意思是不滿中方用拖延政策，故此給壓力中方在這星期作出全面讓步而簽署相關協議。



另一方面，亦有可能特朗普不滿朝鮮領導人金正恩在周六（４日）試射短程導彈，希望透過

給中國壓力，讓中國再將壓力轉予金正恩，叫他不要亂來。姑勿論特朗普的居心何在，然而在美

國經濟及股市有好轉下，又再向中方重新開打貿易戰確實是不智。不過特朗普此舉卻罕有地得到

參議院民主黨領袖舒默的強烈支持，他公開要求特朗普不要退縮，說強硬是贏過中國的唯一途徑

，而有內地媒體更指劉鶴不太可能本周赴美會談，令到相關形勢更趨緊張。



現在關鍵是星期五之前有沒有轉機，若有的話，今次市場的恐慌確實是虛驚一場。相反到星

期五美國落實加徵中國商品２５％關稅的話，估計對環球股市起著極負面作用。除此之外，在匯

市方面，相信日圓和美元均會受惠於避險情緒升溫而有所升值，估計日圓有機會挑戰

１０８﹒５０阻力位，美匯指數則有望回升至９８﹒１０－９８﹒３０水平。相反，人民幣和商

品貨幣的跌幅會最為顯著，不排除離岸人民幣會跌穿６﹒８２１６而進一步邁向６﹒８５００水

平。紐約期油則有機會向下挑戰５７﹒８４美元，金價短線有機會向上挑戰１２９６﹒５０美元

。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

