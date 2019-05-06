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即市新聞

06/05/2019 15:46

【駐京專電】大商所：積極推動ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ參與市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》大商所在京舉辦鐵礦石期貨國際化一周年媒
體沙龍，大商所副總經理王偉軍介紹，大商所將繼續推動鐵礦石期貨國際化，重點圍繞多幣種充
抵保證金、盈利換匯方案、境外特殊參與者直連、國際市場培育等工作。
　　同時，盡快實現黃大豆１號、棕櫚油、豆粕、豆油等品種的對外開放，加快推進黃大豆２號
國際化，開展塑料品種國際化研究，積極推動ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ參與大商所市場，推動開發
掛？鐵礦石期貨價格的跨境ＥＴＦ產品。
　　研究探索與境外交易所開展合約互掛合作、與「一帶一路」沿線國家和地區交易所或機構之
間合作路徑，進一步提升中國衍生品市場國際影響力。

＊推進粳米、苯乙烯、氣煤期貨年內上市＊

　　王偉軍表示，持續增加市場供給。一方面強化增量供給，大力推進粳米、苯乙烯、氣煤期貨
年內上市，加快推進生豬、航運、乾辣椒等期貨上市進程，積極開展廢鋼、ＬＰＧ、天氣指數衍
生品的開發；在做好豆粕、玉米期權市場培育同時，推進鐵礦石、玉米澱粉、豆油、聚丙烯、棕
櫚油期權上市。
　　另一方面優化存量供給，在合約規則制度完善、市場培育、輿論引導等方面協同發力，進一
步提升現有品種的市場流動性；加快改善已上市品種主力合約連續性、近月合約活躍度；貼近現
貨市場變化，進一步完善交割體系建設，推進鐵礦石品牌交割制度盡快落地。
　　持續開展「農民收入保障計劃」、場外期權、基差貿易試點，推廣引入風險管理機制的新型
糧食銀行模式，持續探索服務實體經濟和鄉村振興戰略的有效途徑。充分發揮銀期合作、產業大
會、機構大宗商品衍生品論壇等服務品牌作用，做好行業人才和後備人才培育，加大產業、機構
和境外客戶培育力度，推動各類主體參與利用好期貨市場。

＊進一步完善規則制度，完善監控指標體系＊

　　堅持防範化解金融風險底線不動搖，進一步提升智能化專業監管能力，保障期貨市場持續健
康發展。堅持依法治市、依法監管，敬畏風險，堅持在改革發展中防範風險、化解矛盾。具體進
一步完善規則制度，完善監控指標體系，優化風控措施動態調整機制；強化市場風險預研預判，
精準施策；強化市場稽查，有效打擊違法違規行為；大力推進科技監管，推進大數據、人工智能
等新技術在監管領域的應用；強化協管協作，形成監管合力，共同促進市場穩定運行和健康發展

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