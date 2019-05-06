《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》為進一步減少機動車污染，改善環境空氣質
量，上海市政府決定自７月１日起，對在上海辦理註冊登記的輕型汽車提前實施國６ｂ排放標準
。
標準實施後，預計每年可減排氮氧化物２千噸、揮發性有機物１千噸。
國家藍天保衛戰和柴油貨車治理攻堅戰均明確提出，自今年７月１日起，重點區域、珠三角
地區、成渝地區要提前實施機動車國六排放標準。珠三角、京津冀區域部分省市已明確提前執行
國六標準的時間表。
06/05/2019 11:47
【駐滬專電】上海７月起提前實施輕型汽車國六排放標準
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》為進一步減少機動車污染，改善環境空氣質
量，上海市政府決定自７月１日起，對在上海辦理註冊登記的輕型汽車提前實施國６ｂ排放標準
。
標準實施後，預計每年可減排氮氧化物２千噸、揮發性有機物１千噸。
國家藍天保衛戰和柴油貨車治理攻堅戰均明確提出，自今年７月１日起，重點區域、珠三角
地區、成渝地區要提前實施機動車國六排放標準。珠三角、京津冀區域部分省市已明確提前執行
國六標準的時間表。
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