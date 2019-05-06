《娥姐錦囊－張賽娥》銀保監開放１２條，大門開小門不開？

《娥姐錦囊》中美貿易談判進入最後階段，中國銀保監會主席郭樹清近日提出擴大銀行保險

業對外開放的１２條措施，使中外資進入公平競爭的時代。雖然在風險考慮下，地方政府執行時

，可能存在「大門開、小門不開」的現象，但大方向仍會配合中央政策，尤其在當前貿易談判的

關鍵時刻，初期更要製造成功審批的標誌性個案，以示誠意。

中國銀保業逐步開放乃大勢所趨，但國家安全考量亦不容忽視，特別是新的遊戲規則，國民

知識水平不均下，更易墮入陷阱，是以內地在開放過程中，可能偏向保守，不過，目前內地的銀

行及保險企業已具一定規模，即使面對外資企業競爭，也有能力應付。待內地信心增強時，相信

開放步伐亦會加快。

１２條擴大開放新措施，具體包括，按照內外資一致原則，同時取消單家中資銀行及單家外

資銀行對中資商業銀行持股比例上限；取消外國銀行到內地設立外資法人銀行１００億美元，以

及設立分行２００億美元總資產要求；允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務；放寬中外合資

銀行中方股東限制，取消中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求；同時放寬中資及外資金融

機構設立消費金融公司的准入政策等。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

