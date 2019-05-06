【北水炒Ｄ乜】北水淨流出約２７億，買工行平保沽吉利建行新華

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普突然變臉，威脅自本周五（１０日）起，美國對

中國２０００億美元商品徵收的關稅將從目前的１０％上調至２５％，市場氣氛急轉直下。

港股周一低開７３９點後，早段跌幅一度收窄至６９７點報２９３８４點，但已是全日最高

位，恆指最多急插１１２５點，低見２８９５６點。港股午後跌勢僅小幅收窄，最終收報

２９１８３點，跌８７１點或２﹒９％，接連失守１０天（２９７７１點）、２０天

（２９８９０點）及５０天線（２９２９９點），哀鴻遍野。

按額度計算，北水全日淨流出２７﹒０２億人民幣，走資不僅較勞動節長假前最後一個交易

（２６日）的２００萬人民幣加劇，而且更創自去年２月２７日以來新高。當日流出額高達

３０﹒９１億人民幣。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、中國平安

（０２３１８）及萬洲（００２８８）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、建設銀

行（００９３９）及新華保險（０１３３６）。主板成交額１３７２﹒５９億元，較上周五（３

日）急增１﹒０６倍，其中港股通成交２０４﹒６億元，佔總成交１４﹒９１％。



＊吉利建行遭北水勁沽＊



人行對中小銀行降準，工行獲２﹒９１億元北水買入，股價跌２﹒４％，銀保監推１２條開

放措施，平保獲２﹒０８億元北水買入，惟股價大跌４﹒８％。美國總統特朗普聲言將於星期五

調高對華貿易關稅，６﹒０２億北水狂沽吉利，股價急瀉７﹒１％，而建行亦遭５﹒５３億北水

沽出，股價跌２﹒４％，新華保險亦未能倖免，遭４﹒９５億元沽出，股價大跌８﹒５％。

（ｂｎ）

