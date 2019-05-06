  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2019 17:41

【北水炒Ｄ乜】北水淨流出約２７億，買工行平保沽吉利建行新華

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普突然變臉，威脅自本周五（１０日）起，美國對
中國２０００億美元商品徵收的關稅將從目前的１０％上調至２５％，市場氣氛急轉直下。
　　港股周一低開７３９點後，早段跌幅一度收窄至６９７點報２９３８４點，但已是全日最高
位，恆指最多急插１１２５點，低見２８９５６點。港股午後跌勢僅小幅收窄，最終收報
２９１８３點，跌８７１點或２﹒９％，接連失守１０天（２９７７１點）、２０天
（２９８９０點）及５０天線（２９２９９點），哀鴻遍野。
　　按額度計算，北水全日淨流出２７﹒０２億人民幣，走資不僅較勞動節長假前最後一個交易
（２６日）的２００萬人民幣加劇，而且更創自去年２月２７日以來新高。當日流出額高達
３０﹒９１億人民幣。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、中國平安
（０２３１８）及萬洲（００２８８）；淨賣出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、建設銀
行（００９３９）及新華保險（０１３３６）。主板成交額１３７２﹒５９億元，較上周五（３
日）急增１﹒０６倍，其中港股通成交２０４﹒６億元，佔總成交１４﹒９１％。

＊吉利建行遭北水勁沽＊

　　人行對中小銀行降準，工行獲２﹒９１億元北水買入，股價跌２﹒４％，銀保監推１２條開
放措施，平保獲２﹒０８億元北水買入，惟股價大跌４﹒８％。美國總統特朗普聲言將於星期五
調高對華貿易關稅，６﹒０２億北水狂沽吉利，股價急瀉７﹒１％，而建行亦遭５﹒５３億北水
沽出，股價跌２﹒４％，新華保險亦未能倖免，遭４﹒９５億元沽出，股價大跌８﹒５％。
（ｂｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
生財有道06/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：貿易開戰匯控難再上
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】特朗普「翻檯」港股瀉千點 陳德霖：全球風險不容低估
興證快訊06/05/2019
恆指「五窮」如何走？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金