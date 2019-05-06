《美元走勢－羅明立》特朗普料耍談判手段，仍以達成協議為目標

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒７０ １１０﹒８５ １１０﹒２８

歐元╱美元 １﹒１１９０ １﹒１１９６ １﹒１１８１

英鎊╱美元 １﹒３１２０ １﹒３１５０ １﹒３１１２

美元╱瑞郎 １﹒０１６７ １﹒０１７１ １﹒０１５２

美元╱港元 ７﹒８４５０ ７﹒８４６４ ７﹒８４３７



《美元走勢》美國總統特朗普突然於社交網頁表示，雖然中美貿易仍在進行磋商，但進度太

慢，更指中方試圖重新談判，因此決定於周五（１０日）起向價值２０００億美元的中國進口商

品加徵關稅至２５％，其餘３２５０億美元未徵收關稅的商品亦可能會提升至２５％。消息引起

市場恐慌，一旦中美貿易談判拉倒，勢必打擊環球經濟前景，亞太區股市急挫，道指期貨於亞洲

時段下跌近５００點。避險資金推升下，黃金回升至１２８０美元以上。

美國４月非農就業職位增長２６﹒３萬個，高於預期的１９萬個；同期，失業率降至

３﹒６％，創下１９６９年以來最低。美匯指數反復上落，中美貿易談判若失敗告終，聯儲局很

大機會需要重啟寬鬆貨幣政策來支持經濟，或打擊美元中線表現。不過，估計特朗普的言論只是

談判手段，仍然以達成協議為目標以加強其政績，爭取連任的籌碼。

歐元區４月消費者物價調和指數按年上升１﹒７％，高於預期的１﹒６％﹔扣除食品及能源

的指數亦按年上升１﹒２％，同樣高於預算的１％。歐元區資料優於預期，而且法國公布製造業

ＰＭＩ重上５０水準，顯示製造業活動再度擴張。因此，歐元周五先跌後回穩，在１﹒１２附近

收市，今早（６日）低開後亦收服大部分失地，市況將受中美談判會否破裂而出現變化，變得更

加複雜。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１１﹒３０ １１０﹒００ １１１﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２００ １﹒１０５０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

