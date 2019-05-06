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即市新聞

06/05/2019 17:26

《美元走勢－羅明立》特朗普料耍談判手段，仍以達成協議為目標

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒７０　　　１１０﹒８５　　　１１０﹒２８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１９０　　　１﹒１１９６　　　１﹒１１８１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２０　　　１﹒３１５０　　　１﹒３１１２
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１６７　　　１﹒０１７１　　　１﹒０１５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５０　　　７﹒８４６４　　　７﹒８４３７

　　《美元走勢》美國總統特朗普突然於社交網頁表示，雖然中美貿易仍在進行磋商，但進度太
慢，更指中方試圖重新談判，因此決定於周五（１０日）起向價值２０００億美元的中國進口商
品加徵關稅至２５％，其餘３２５０億美元未徵收關稅的商品亦可能會提升至２５％。消息引起
市場恐慌，一旦中美貿易談判拉倒，勢必打擊環球經濟前景，亞太區股市急挫，道指期貨於亞洲
時段下跌近５００點。避險資金推升下，黃金回升至１２８０美元以上。
　　美國４月非農就業職位增長２６﹒３萬個，高於預期的１９萬個；同期，失業率降至
３﹒６％，創下１９６９年以來最低。美匯指數反復上落，中美貿易談判若失敗告終，聯儲局很
大機會需要重啟寬鬆貨幣政策來支持經濟，或打擊美元中線表現。不過，估計特朗普的言論只是
談判手段，仍然以達成協議為目標以加強其政績，爭取連任的籌碼。
　　歐元區４月消費者物價調和指數按年上升１﹒７％，高於預期的１﹒６％﹔扣除食品及能源
的指數亦按年上升１﹒２％，同樣高於預算的１％。歐元區資料優於預期，而且法國公布製造業
ＰＭＩ重上５０水準，顯示製造業活動再度擴張。因此，歐元周五先跌後回穩，在１﹒１２附近
收市，今早（６日）低開後亦收服大部分失地，市況將受中美談判會否破裂而出現變化，變得更
加複雜。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１１﹒３０　　　１１０﹒００　　　１１１﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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