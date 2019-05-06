中美貿易談判或快將達成協議，但商務及經濟發展局局長邱騰華指就算成事，亦非雨過天青
；他認為，國家在一帶一路國際合作高峰論壇許下貿易、開放的承諾，才是對香港的正面因素。
邱騰華又指，目前很難推斷貿易戰如何發展，但大部分相關變數，包括是否達成協議、中美
會否恢復正面、增長貿易情況，都以中性至負面影響為多。《香港經濟日報》
06/05/2019 08:10
【貿易開戰】邱騰華：中美貿談縱達協議，非雨過天青
中美貿易談判或快將達成協議，但商務及經濟發展局局長邱騰華指就算成事，亦非雨過天青
；他認為，國家在一帶一路國際合作高峰論壇許下貿易、開放的承諾，才是對香港的正面因素。
邱騰華又指，目前很難推斷貿易戰如何發展，但大部分相關變數，包括是否達成協議、中美
會否恢復正面、增長貿易情況，都以中性至負面影響為多。《香港經濟日報》
|國際動態06/05/2019
金正恩監督射火箭炮 料屬新武器
|生財有道03/05/2019
【大象放榜】匯控季績勝預期澄清未有大型成本節約 高盛升目標價
|生財有道03/05/2019
【嚟緊炒D乜】《復仇者4》概念股落鑊 貓眼娛樂分注買入博業績
|FOCUS03/05/2019
【FOCUS】經濟前景未算悲 股樓高追宜量力
|生財有道03/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：友邦可於83元作部署
|中國故事03/05/2019
【大麻炒翻天】國產工業大麻生產仍處低端 概念股投資須謹慎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰