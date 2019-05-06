【貿易開戰】邱騰華：中美貿談縱達協議，非雨過天青

中美貿易談判或快將達成協議，但商務及經濟發展局局長邱騰華指就算成事，亦非雨過天青

；他認為，國家在一帶一路國際合作高峰論壇許下貿易、開放的承諾，才是對香港的正面因素。

邱騰華又指，目前很難推斷貿易戰如何發展，但大部分相關變數，包括是否達成協議、中美

會否恢復正面、增長貿易情況，都以中性至負面影響為多。《香港經濟日報》

