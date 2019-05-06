港交所（００３８８）去年完成２５年來最大型新股改革後，行政總裁李小加已率先預告，
將研究縮短新股定價Ｔ＋５（定價後５個工作日掛牌）流程。
李小加接受訪問時稱，港交所擬全面更改新股發行模式，讓各方在同一平台共同工作，毋須
「排隊」等另一方完成工序，才能展開自身工作，盼縮至容許定價後翌日（Ｔ＋１）掛牌，與歐
美看齊，降低新股定價後與市場變化脫勾風險。《香港經濟日報》
06/05/2019 09:01
港交所（００３８８）研ＩＰＯ新模式縮至Ｔ＋１
港交所（００３８８）去年完成２５年來最大型新股改革後，行政總裁李小加已率先預告，
將研究縮短新股定價Ｔ＋５（定價後５個工作日掛牌）流程。
李小加接受訪問時稱，港交所擬全面更改新股發行模式，讓各方在同一平台共同工作，毋須
「排隊」等另一方完成工序，才能展開自身工作，盼縮至容許定價後翌日（Ｔ＋１）掛牌，與歐
美看齊，降低新股定價後與市場變化脫勾風險。《香港經濟日報》
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