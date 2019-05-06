夜期時段，港交所（００３８８）研分屆段加時至清晨５時

港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，同股不同權股份納入北水港股通範圍已沒有爭

議，料年中推行。在ＭＳＣＩ授權推出Ａ股期貨上，他則稱「稍為等一等」，形容Ａ股市場在常

態化過程，希望年內可完成。

在互聯互通大計需與內地相關機構協商下，李小加稱，港交所在「連接全球」、「擁抱科技

」會積極工作，包括夜期時段由現時凌晨１時收市，再分段延至清晨５時，涵蓋美股交易時段。

《香港經濟日報》

