港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，同股不同權股份納入北水港股通範圍已沒有爭
議，料年中推行。在ＭＳＣＩ授權推出Ａ股期貨上，他則稱「稍為等一等」，形容Ａ股市場在常
態化過程，希望年內可完成。
在互聯互通大計需與內地相關機構協商下，李小加稱，港交所在「連接全球」、「擁抱科技
」會積極工作，包括夜期時段由現時凌晨１時收市，再分段延至清晨５時，涵蓋美股交易時段。
《香港經濟日報》
06/05/2019 09:01
夜期時段，港交所（００３８８）研分屆段加時至清晨５時
港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，同股不同權股份納入北水港股通範圍已沒有爭
議，料年中推行。在ＭＳＣＩ授權推出Ａ股期貨上，他則稱「稍為等一等」，形容Ａ股市場在常
態化過程，希望年內可完成。
在互聯互通大計需與內地相關機構協商下，李小加稱，港交所在「連接全球」、「擁抱科技
」會積極工作，包括夜期時段由現時凌晨１時收市，再分段延至清晨５時，涵蓋美股交易時段。
《香港經濟日報》
|國際動態06/05/2019
金正恩監督射火箭炮 料屬新武器
|生財有道03/05/2019
【大象放榜】匯控季績勝預期澄清未有大型成本節約 高盛升目標價
|生財有道03/05/2019
【嚟緊炒D乜】《復仇者4》概念股落鑊 貓眼娛樂分注買入博業績
|FOCUS03/05/2019
【FOCUS】經濟前景未算悲 股樓高追宜量力
|生財有道03/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：友邦可於83元作部署
|中國故事03/05/2019
【大麻炒翻天】國產工業大麻生產仍處低端 概念股投資須謹慎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰