積金局主席發表網誌，指該局早前推出的一站式「強積金基金平台」首次披露基金管理費的
主要組成部分：分別為（１）行政費、受託人費及保管人費、（２）投資管理費及（３）保薦人
費。解讀這些「拆細」後的收費有助計劃成員了解其投資及所接受的服務是否物有所值。
黃友嘉指，目前強積金的平均開支比率是１﹒５２％，較１０年前下降逾２３％，而「強積
金基金平台」，便是將基金管理費拆細，放在陽光下，能讓計劃成員更方便比較強積金基金的收
費及表現，對受託人、服務提供者和打工仔來說是多贏方案。《香港經濟日報》
06/05/2019 09:11
【強積金】黃友嘉：一站式基金平台披露基金管理費組成，助格價
積金局主席發表網誌，指該局早前推出的一站式「強積金基金平台」首次披露基金管理費的
主要組成部分：分別為（１）行政費、受託人費及保管人費、（２）投資管理費及（３）保薦人
費。解讀這些「拆細」後的收費有助計劃成員了解其投資及所接受的服務是否物有所值。
黃友嘉指，目前強積金的平均開支比率是１﹒５２％，較１０年前下降逾２３％，而「強積
金基金平台」，便是將基金管理費拆細，放在陽光下，能讓計劃成員更方便比較強積金基金的收
費及表現，對受託人、服務提供者和打工仔來說是多贏方案。《香港經濟日報》
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