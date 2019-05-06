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即市新聞

06/05/2019 13:23

【本港樓市】昇悅居一房戶７７０萬沽，實呎價２﹒０４萬今年新高

　　《經濟通通訊社６日專訊》中原地產表示，受到新盤戰幔的影響，二手交投步伐減慢，但樓
價仍保持升勢。最新促成一宗昇長沙灣昇悅居交投，單位為５座中層Ａ室，實用面積３７８平方
呎，建築面積４９８平方呎，採一房間隔，剛以７７０萬元成交，折合實用呎價２０３７０元，
呎價重上２萬元以上，屬今年新高。
　　買家為用家。原業主則於２０１６年３月以４３６萬元入市單位，最近ＳＳＤ限售期完結，
現轉手帳面獲利３３４萬元離場，單位升值７７％。（ｂｉ）

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