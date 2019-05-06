【貿易開戰】理文造紙：不樂見貿易戰升溫，年底越南包裝紙產量增

《經濟通通訊社６日專訊》對於美國對華貿易關稅增至２５％，理文造紙（０２３１４）首

席執行官兼執行董事李文斌表示，不樂見中美貿易摩擦升溫，而公司亦會拓展海外市場，跟著客

戶需求走，如客戶在越南下單，公司便會在越南接單。另外，他亦認為中國國內人口龐大，對生

活要求的品質上升，對衛生紙的需求亦會有所增加。

李氏又指，６月後工廠投產，今年越南衛生紙生產量將由６０萬噸增至７８萬噸，而越南包

裝紙生產量於年底增加機組後將會增加。李氏補充，預期衛生紙產品佔業務比重將日益增加。

（ｂｎ）

