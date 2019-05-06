《經濟通通訊社６日專訊》中原地產表示，將軍澳日出康城新盤銷情報捷，帶動區內二手交
投造好，將軍澳市中心新晉屋苑天晉ＩＩ剛錄得本月首宗成交，造價即創紀錄新高。
最新促成一宗天晉ＩＩ成交，單位為１Ａ座高層Ａ室，實用面積５５１平方呎，屬兩房兩廳
間隔，單位座向西北方，擁開揚園景，上月開價１０５０萬元放售，現零議價下易手，折合實用
呎價１９０５６元，造價創屋苑兩房新高。
原業主於２０１３年２月以５９０﹒９萬元買入單位，現轉手帳面獲利４５９﹒１萬元離場
，單位６年多升值７８％。（ｂｉ）
06/05/2019 15:29
【本港樓市】天晉ＩＩ兩房戶以１０５０萬元成交，創同類型新高價
《經濟通通訊社６日專訊》中原地產表示，將軍澳日出康城新盤銷情報捷，帶動區內二手交
投造好，將軍澳市中心新晉屋苑天晉ＩＩ剛錄得本月首宗成交，造價即創紀錄新高。
最新促成一宗天晉ＩＩ成交，單位為１Ａ座高層Ａ室，實用面積５５１平方呎，屬兩房兩廳
間隔，單位座向西北方，擁開揚園景，上月開價１０５０萬元放售，現零議價下易手，折合實用
呎價１９０５６元，造價創屋苑兩房新高。
原業主於２０１３年２月以５９０﹒９萬元買入單位，現轉手帳面獲利４５９﹒１萬元離場
，單位６年多升值７８％。（ｂｉ）
|生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
|生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
|FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
|生財有道06/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：貿易開戰匯控難再上
|生財有道06/05/2019
【貿易開戰】特朗普「翻檯」港股瀉千點 陳德霖：全球風險不容低估
|興證快訊06/05/2019
恆指「五窮」如何走？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰