【本港樓市】天晉ＩＩ兩房戶以１０５０萬元成交，創同類型新高價

《經濟通通訊社６日專訊》中原地產表示，將軍澳日出康城新盤銷情報捷，帶動區內二手交

投造好，將軍澳市中心新晉屋苑天晉ＩＩ剛錄得本月首宗成交，造價即創紀錄新高。

最新促成一宗天晉ＩＩ成交，單位為１Ａ座高層Ａ室，實用面積５５１平方呎，屬兩房兩廳

間隔，單位座向西北方，擁開揚園景，上月開價１０５０萬元放售，現零議價下易手，折合實用

呎價１９０５６元，造價創屋苑兩房新高。

原業主於２０１３年２月以５９０﹒９萬元買入單位，現轉手帳面獲利４５９﹒１萬元離場

，單位６年多升值７８％。（ｂｉ）

