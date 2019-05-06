  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2019 15:29

【本港樓市】天晉ＩＩ兩房戶以１０５０萬元成交，創同類型新高價

　　《經濟通通訊社６日專訊》中原地產表示，將軍澳日出康城新盤銷情報捷，帶動區內二手交
投造好，將軍澳市中心新晉屋苑天晉ＩＩ剛錄得本月首宗成交，造價即創紀錄新高。
　　最新促成一宗天晉ＩＩ成交，單位為１Ａ座高層Ａ室，實用面積５５１平方呎，屬兩房兩廳
間隔，單位座向西北方，擁開揚園景，上月開價１０５０萬元放售，現零議價下易手，折合實用
呎價１９０５６元，造價創屋苑兩房新高。
　　原業主於２０１３年２月以５９０﹒９萬元買入單位，現轉手帳面獲利４５９﹒１萬元離場
，單位６年多升值７８％。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
生財有道06/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：貿易開戰匯控難再上
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】特朗普「翻檯」港股瀉千點 陳德霖：全球風險不容低估
興證快訊06/05/2019
恆指「五窮」如何走？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金