【貿易開戰】瑞銀：倘中美談判停滯及增關稅，全球風險資產或下跌

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普周日突然宣布，將於本周五（１０日）起，把目

前針對２０００億美元中國進口商品加徵的１０％關稅提升至２５％，並威脅對餘下３２５０億

美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品一併加徵２５％關稅。瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報

告表示，不認為美方意在使談判破局，且預期今日可能會有美方資深官員出面澄清特朗普的言論

，以便使中國繼續留在談判桌上。



＊倘中美談判停滯及關稅提高，或引發全球風險資產下跌＊



瑞銀認為，中美談判破局的可能性仍不能排除，這種風險情景發生的概率為３０％。在美國

為明年的大選熱身之際，倘若雙方最近的交鋒導致談判停滯以及關稅提高，可能引發全球風險資

產進一步下跌。在此風險情景下，美國企業獲利將衰退５％，並將導致美國股票估值下跌１０－

１５％。中國股票則可能挫跌１５－２０％，美元兌人民幣可能升破７﹒０大關。不過，這一切

尚未發生。

瑞銀指，亞洲股票對風險的劇烈反應並不令人意外，因為市場先前已計入談判將獲致正面結

果，以及兩國將推出更多寬鬆措施等。瑞銀又認為，基準情景是：中美能夠達成貿易協議，包括

美國撤回部分關稅以換取中方的讓步，若此情景實現，則周一的回跌可視為入市機會，對全球股

票持溫和親風險立場。在亞洲投資組合中，加碼ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數，並以雙限期權

（ｃｏｌｌａｒ ｏｐｔｉｏｎ）作為下行保護。另外也加碼海外中國股票。（ｂｉ）

