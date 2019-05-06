  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/05/2019 17:47

【貿易開戰】瑞銀：倘中美談判停滯及增關稅，全球風險資產或下跌

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普周日突然宣布，將於本周五（１０日）起，把目
前針對２０００億美元中國進口商品加徵的１０％關稅提升至２５％，並威脅對餘下３２５０億
美元尚未徵收懲罰性關稅的中國貨品一併加徵２５％關稅。瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報
告表示，不認為美方意在使談判破局，且預期今日可能會有美方資深官員出面澄清特朗普的言論
，以便使中國繼續留在談判桌上。

＊倘中美談判停滯及關稅提高，或引發全球風險資產下跌＊

　　瑞銀認為，中美談判破局的可能性仍不能排除，這種風險情景發生的概率為３０％。在美國
為明年的大選熱身之際，倘若雙方最近的交鋒導致談判停滯以及關稅提高，可能引發全球風險資
產進一步下跌。在此風險情景下，美國企業獲利將衰退５％，並將導致美國股票估值下跌１０－
１５％。中國股票則可能挫跌１５－２０％，美元兌人民幣可能升破７﹒０大關。不過，這一切
尚未發生。
　　瑞銀指，亞洲股票對風險的劇烈反應並不令人意外，因為市場先前已計入談判將獲致正面結
果，以及兩國將推出更多寬鬆措施等。瑞銀又認為，基準情景是：中美能夠達成貿易協議，包括
美國撤回部分關稅以換取中方的讓步，若此情景實現，則周一的回跌可視為入市機會，對全球股
票持溫和親風險立場。在亞洲投資組合中，加碼ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數，並以雙限期權
（ｃｏｌｌａｒ　ｏｐｔｉｏｎ）作為下行保護。另外也加碼海外中國股票。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
生財有道06/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：貿易開戰匯控難再上
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】特朗普「翻檯」港股瀉千點 陳德霖：全球風險不容低估
興證快訊06/05/2019
恆指「五窮」如何走？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金