《經濟通通訊社６日專訊》經季節性調整後的日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由３月份的
４８回升至４月份的４８﹒４，重返２月的水平，但仍然連續１３個月低於５０之盛衰分界線。
４月份市場需求持續疲弱，新增訂單緊縮周期已維持１３個月，從海外新接的業務量持續減
少，產品銷量受壓，其中，銷往中國內地的業務跌幅最為明顯，以致４月份產出量大降。
企業依然看淡未來１２個月的前景，競爭加劇、中美貿易摩擦、投入成本上升、經濟轉差等
因素，持續壓抑４月份企業情緒。（ｃｌ）
06/05/2019 09:00
【本港經濟】４月香港ＰＭＩ回升至４８﹒４，連續１３月處收縮區
《經濟通通訊社６日專訊》經季節性調整後的日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由３月份的
４８回升至４月份的４８﹒４，重返２月的水平，但仍然連續１３個月低於５０之盛衰分界線。
４月份市場需求持續疲弱，新增訂單緊縮周期已維持１３個月，從海外新接的業務量持續減
少，產品銷量受壓，其中，銷往中國內地的業務跌幅最為明顯，以致４月份產出量大降。
企業依然看淡未來１２個月的前景，競爭加劇、中美貿易摩擦、投入成本上升、經濟轉差等
因素，持續壓抑４月份企業情緒。（ｃｌ）
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