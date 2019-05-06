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即市新聞

06/05/2019 09:26

【本港樓市】新盤齊發搶焦點，十大屋苑周末僅錄８宗成交

　　《經濟通通訊社６日專訊》由於一手新盤市場交投極度熾熱，剛過去的周末更錄得單日逾千
伙新盤單位成交，導致十大屋苑交投變得淡靜，其中，中原地產十大屋苑末錄得８宗成交，按周
多１宗或１４﹒３％，太古城錄３宗成交，屬最多，麗港城、黃埔花園、新都城、沙田第一城及
嘉湖山莊各錄得一宗成交，四個屋苑零成交。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個新盤周六同步發售，一手市場單日錄
得超過１１００宗成交，連周日計兩天錄得約１２００宗一手成交，屬於近年最旺的周末。現時
一手新盤主導樓市，攤薄二手市場客源，加上二手市場盤源短缺，樓價升勢急，業主態度強硬，
買家議價困難，不少買家優先考慮新盤，再加上周末下雨，二手市況橫行。

＊美聯１５大屋苑成交按周跌２５％＊

　　另外，據美聯物業分行統計，周末１０大藍籌屋苑合共錄得約８宗成交，較上周末下跌約
１１﹒１％，當中５個屋苑「零成交」。至於按１５大屋苑計算，本周末則錄得約９宗買賣成交
，較上周末約１２宗減少約２５％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於市場焦點集中一手，凍結大批資金，加上多個二
手屋苑盤源被消耗，故周末成交量略有放緩。他預期，部分新盤向隅客回流二手屋苑探市覓盤，
購買力加快釋放，個別業主叫價態度轉強，各區料再錄得高價成交。
　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（５月４至５月５日）十大指標屋苑累錄
１１宗二手買賣個案，較上周末（４月２７至４月２８日）的４宗，按周反彈上升７宗或
１７５％。（ｃｌ）

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