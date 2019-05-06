【本港樓市】陳德霖：樓市表現反覆，需更多時間觀察未來發展

《經濟通通訊社６日專訊》金管局總裁陳德霖今早出席立法會財委會會議時表示，去年樓價經

歷短暫調整，今年則止跌回升，差估署及中原樓價指數分別由低位累升５％及８﹒２％。一、二

手成交量亦回升，４月份總成交量約７８００宗。

他表示，樓市在近半年來表現較反覆，未來走勢仍需較多時間觀察。（ｃｈ）

