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06/05/2019 10:08

【本港樓市】陳德霖：樓市表現反覆，需更多時間觀察未來發展

　《經濟通通訊社６日專訊》金管局總裁陳德霖今早出席立法會財委會會議時表示，去年樓價經
歷短暫調整，今年則止跌回升，差估署及中原樓價指數分別由低位累升５％及８﹒２％。一、二
手成交量亦回升，４月份總成交量約７８００宗。
　　他表示，樓市在近半年來表現較反覆，未來走勢仍需較多時間觀察。（ｃｈ）

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