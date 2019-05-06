【大灣區】仲量聯行：大灣區帶動香港物業需求，寫字樓或遷出中環

《經濟通通訊社６日專訊》仲量聯行今天公布大灣區研究報告指，大灣區的發展將帶動香港

各類物業市場的需求，並將帶動對香港寫字樓的需求上升。根據政府數據顯示，在中環以外地區

從事金融、保險、地產及商業的人士已由２００８年的７１％增至２０１７年的８２％。仲量聯

行預期，至２０２３年底，約８８％的新寫字樓供應將會坐落於非核心商業區，例如港島東、黃

竹坑及九龍東，預期將最受惠於大灣區發展。

商舖市場方面，該行認為將為香港帶來更多即日來回的旅客，個人護理用品、飲食及藥房的

零售商將會受惠。仲量聯行研究部主管馬安平預期，隨著內地品牌擴展國際市場，將有更多內地

品牌在港成立分店，預計將主要集中在香港的四大傳統購物區，或擁有更大國際旅客客群的機場

或東涌等區域物色舖位。

住宅市場方面，該行指，中央政府目標促進大灣區內跨境人流的便捷流通，將提升鄰近邊境

的地區對需要往來華南地區工作的人士的吸引力。同時，香港優質的醫療服務及教育將繼續吸引

內地的超高淨值人士（ｕｌｔｒａ－ｈｉｇｈ－ｎｅｔ－ｗｏｒｔｈ ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

）遷入。華南地區的超高淨值人士數目於過去３年增加２３﹒７％至２１６８０人。超高淨值人

士湧入將帶動香港豪宅需求上升。

該行又指，集中發展創意及科技的方向將刺激更多高增值產品的生產及運送，預料不少會經

香港運送。這將帶動貨倉的需求，尤其是香港西面鄰近港口的荃灣及靠近機場的地區。（ｊｏ）

