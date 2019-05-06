【企業盈警】中港照相（１１２３）料首季業績將轉盈為虧

《經濟通通訊社６日專訊》中港照相（０１１２３）預計截至２０１９年３月底將錄得淨虧

損，而於去年同期則錄得淨溢利，轉盈為虧主要由於物業投資的估值收益減少；人民幣貶值所引

起的匯率損失；毛利下跌；及市場推廣開支增加所致。（ｊｏ）

